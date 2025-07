Cutral Co: condenaron a 12 años y 10 meses de prisión el acusado de matar a un joven en una fiesta

Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa deberá purgar 12 años y 10 meses de prisión efectiva por el asesinato de Luciano Hernandorena, luego de una discusión en una fiesta clandestina en Cutral Co. Lo resolvió por unanimidad un tribunal colegiado este viernes. En los alegatos finales, la fiscalía había solicitado 13 y seis meses; la querella particular 15 años y la defensa privada del acusado pidió la mínima de ocho años y seis meses. El joven llegó a esta instancia en prisión preventiva.

El ahora condenado -que tiene 20 años- escuchó con atención a la jueza Vanessa Macedo Font cuando anunció el tiempo que deberá pasar en la cárcel: 12 años y diez meses de prisión efectiva, más las costas del proceso. La magistrada junto a sus pares Florencia Maitini y Richard Trincheri votaron de manera unánime la pena y se tomaron cuarenta minutos para analizar los pedidos.

Abarzúa no habló como si lo había hecho en la audiencia de responsabilidad y siguió los doce testimonios que hoy pasaron ante el tribunal, siempre con sus manos cruzadas y la mirada puesta en un punto fijo. Tampoco posó su vista en su madre cuando declaró, quien en muchos tramos rompió en llanto al recordar cómo se enteró que buscaban a su hijo y cómo lo veía en las visitas a la cárcel.

El tribunal colegiado tomó como agravantes del homicidio, alguno de los propuestos por la fiscalía y la querella particular. «Encontramos que se da como agravantes el poder ofensivo del arma de fuego utilizada»,», dijo Macedo Font, que el lugar estaba sumamente concurrido por jóvenes de edades similares a las de ambos y la reacción desproporcionada que tuvo Abarzúa.

«Únicamente hubo miradas cruzadas y algunas palabras de si ‘estaba todo bien o todo mal’. Entendemos que esta reacción desproporcionada de matar a una persona como quedó acreditada fue así», subrayó la magistrada.

Leticia Gallardo, la madre de Luciano Hernandorena al final del juicio. (Foto: Andrea Vazquez

Se descartó la extensión del daño causado propuesto por el fiscal jefe Gastón Liotard y por el abogado de la querella, Omar Pérez. «Hay una persona joven que perdió la vida de manera violenta. Sabemos que el dolor provocado es inconmensurable en los ´terminos de pena’ y es un dolor infinito, que forma parte del delito que se juzgó», fundamentó la jueza.

Tampoco tuvieron en cuenta la posición de la víctima porque no se acreditó en el juicio como la falta concreta de arrepentimiento. «No puede ser valorado como agravante. Sí como atenuante si hubiera manifestado su arrepentimiento», describió.

Como atenuantes, el tribunal tuvo en cuenta que Abarzúa no tiene antecedentes penales y su corta edad. «Las condiciones personales, y que tuvo buen comportamiento en el trabajo y no tuvo problemas no son circunstancias que tiene incidencia aen la pena», aclaró la jueza. Finalmente, le atribuyeron 12 años y 10 meses de prisión efectiva, más las costas del proceso por ser autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La fiscalía, a través del fiscal jefe Liotard había pedido 13 años y seis meses de prisión para Abarzúa. Lo fundamentó en el lugar concurrido, entre 60 a 90 personas, según los testigos, era cerrado. «Ir a una fiesta armado, y hacerlo en ese lugar atestado de gente como se probó, generó un pánico colectivo», apuntó.

«Es un arma calibre 38 con un extraordinario poder ofensivo que traspasó la ropa y el cuerpo de Luciano», agregó. «Analizando los agravantes y atenuantes entendemos que la pena razonada es de 13 años y seis meses porque supera el mínimo», concluyó.

Luego, el abogado que representa a Leticia Gallardo, la madre de la víctima. «No tuvo ningún tipo de contemplación de ir con un arma a una fiesta, sacarla, dispararle a corta distancia, matarlo y no arrepentirse», destacó el abogado Pérez. En su caso pidió 15 años.

«Quiero descansar y hacer mi luto», dijo la mamá de Luciano

«Necesito poder hacer mi duelo por Lu y ayudar a mis hijos», dijo emocionada Leticia Gallardo, la mamá de la víctima, Luciano Hernandorena al final de la audiencia. Junto a su hijo mayor Andrés, acudieron a todas las audiencias.

El abogado Pérez se mostró conforme con la pena dictada, a pesar de que su pretensión era más alta. «Esperábamos un poco más, pero nos deja conforme porque nos sometimos a la resolución de la justicia y logramos esto que más que la pena mínima», concluyó.

El hecho de sangre ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en una fiesta clandestina que se hizo en el barrio semirrural Colonia 2 de Abril, en Cutral Co. Los dos jóvenes acudieron y se cruzaron un par de veces a lo largo de la noche. Hubo miradas y unas pocas palabras hasta que finalmente se desencadenó el disparo que terminó con la vida de Hernandorena.

Abarzúa fue detenido en Añelo y desde entonces se encuentra con prisión preventiva, a pesar de los pedidos de su defensa particular, Melina Pozzer de cambiar esta condición.