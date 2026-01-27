Demoran a dos hombres por robar en una obra en construcción en Roca

Dos personas fueron aprehendidas este martes por la mañana en la ciudad de Roca luego de un rápido accionar policial que permitió frustrar un robo en una obra en construcción ubicada sobre calle Norberto Blanes al 600.

El episodio se inició a partir del llamado de una vecina al sistema de emergencias 911, quien alertó haber visto a dos hombres retirarse por la parte trasera del predio con elementos sustraídos. Según su testimonio, ambos escaparon a bordo de una motocicleta y tomaron dirección por calle Jujuy, aportando además datos clave sobre sus características.

Con esa información, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar a los sospechosos minutos después cuando circulaban por la zona de Jujuy y La Plata. Personal de la Brigada Motorizada de Apoyo realizó un breve seguimiento y logró interceptarlos en la intersección de Jujuy y Venezuela.

Al momento de la identificación, los efectivos constataron que los hombres, de 39 y 27 años, transportaban una mochila con distintas herramientas. Entre los elementos secuestrados se encontraban un motor de hormigonera, un metro, discos de corte, una manguera y herramientas de mano, además de una barreta que llevaba uno de los involucrados.

Posteriormente, la Policía se trasladó hasta la obra en construcción de donde habrían sido sustraídos los objetos. En el lugar, el propietario confirmó que las herramientas recuperadas pertenecían a su albañil.

En el procedimiento también intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las tareas técnicas correspondientes para la documentación del hecho. Finalmente, los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 3ª, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.