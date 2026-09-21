Demoraron a un joven y secuestraron un revólver con municiones tras un operativo en Valentina Sur de Neuquén

El arma fue encontrada en el patio de una vivienda donde ingresó el joven durante la persecución.

Un joven de 18 años fue demorado durante la noche del domingo en el barrio Valentina Sur, en Neuquén, durante un procedimiento iniciado por la presunta portación ilegal de un arma de fuego. La Policía secuestró un revólver con seis cartuchos y prendas de vestir vinculadas al operativo.

La intervención comenzó cuando efectivos de la comisaría 44 realizaban un patrullaje preventivo y observaron a un joven que, al advertir la presencia policial, intentó alejarse a pie.

Intentó escapar y descartó el arma

Según informó la Policía, durante la intervención el joven habría exhibido un arma y continuó desplazándose por distintas calles del sector. Finalmente, ingresó a un domicilio luego de saltar un portón.

En ese momento, siempre de acuerdo con la información oficial, habría descartado el arma en el patio de la vivienda.

Con autorización, los efectivos ingresaron al lugar y encontraron un revólver con seis cartuchos colocados en el cargador. El arma fue secuestrada y quedó bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

También fueron incautadas prendas de vestir vinculadas con el procedimiento.

Hubo incidentes en los alrededores

El joven fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizaron las diligencias correspondientes.

Durante el operativo también intervino personal del Departamento Seguridad Metropolitana, debido a que desde domicilios cercanos comenzaron a arrojar elementos contundentes hacia el lugar.

La investigación continuará para establecer las circunstancias de la portación del arma y determinar qué otras medidas corresponden en la causa.