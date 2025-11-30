Desarticulan puntos de venta de drogas al menudeo en Roca

La droga y las armas secuestradas en los allanamientos que personal de la Policía de Río Negro hizo en Roca. (foto gentileza Ministerio de Seguridad de Río Negro)

Diez puntos de venta de drogas al menudeo en Roca fueron desarticulados en un operativo que hizo personal de la Policía de Río Negro. Durante los allanamientos secuestraron 44 gramos de marihuana y 24 gramos de cocaína, que estaban listos para su comercialización. También, incautaron cinco armas de fuego y una caja de municiones.

Las doce personas que se encontraban en los domicilios allanados quedaron vinculadas a causas penales.

Una investigación que se desarrolló durante cuatro meses permitió identificar esos sitios donde comercializaban estupefacientes en pequeñas cantidades, informaron desde el área de Comunicación del Gobierno de Río Negro.

La Policía desplegó más de 50 efectivos, 14 móviles para allanar los diez domicilios identificados en forma simultánea en los sectores norte y noroeste de esta ciudad.

“Si bien las cantidades de droga incautadas no fueron significativas, los procedimientos permitieron sacar de circulación armas peligrosas y frenar puntos de venta que operaban desde varios domicilios de manera coordinada”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Dijeron que el operativo contó con la participación coordinada de Toxicomanía y Leyes Especiales de Roca y colaboración de sus padres de Allen, Villa Regina y Lamarque, la Sección Canes Narcóticos de Allen, el Grupo Especial COER, y personal de la Subcomisaría 69.

Los lugares allanados en Roca

En el comunicado indicaron que el personal policial allanó un domicilio, ubicado en Islas Orcadas y Cóndor, donde incautaron varios envoltorios de marihuana, sumando un total de 26 gramos. “En este lugar se encontraban una mujer de 45 años, un hombre de 46 y otra mujer de 52, quienes quedaron imputados”, señalaron.

A pocos metros allanaron otro domicilio. Allí, hallaron 6 envoltorios de cocaína (12,7 gramos) y una pistola calibre 7.65. En ese lugar había un hombre de 44 años y una mujer de 43.

Comunicaron que en otra vivienda, que está situada cerca de la esquina sobre Islas Orcadas, secuestraron 3 envoltorios de cocaína (3,6 gramos), tres personas de 52, 44 y 22 años quedaron imputadas.

También sobre Islas Orcadas al 4000, secuestraron tres armas de fuego: una pistola calibre 45 con inscripción “Ejército Argentino”; una pistola calibre .45 con inscripción “Policía Federal”; y una pistola calibre 22 con numeración limada.

Además, encontraron una caja de municiones y una balanza de precisión. Una mujer de 49 años quedó vinculada en causas del fuero federal y provincial.

En otro allanamiento, en Montevideo al 1100, encontraron 7 gramos de marihuana. Una mujer de 28 años fue imputada.

En una Chacra, ubicada al noreste de Roca, lindante con el Parque Industrial II, incautaron un revólver calibre 38, con inscripción “Policía Especial” y municiones. Un hombre de 58 años quedó involucrado en una causa de la Justicia Provincial.



Y en una casa de la calle Santiago del Estero al 2800 incautaron 11,6 gramos de marihuana, 8 gramos de cocaína, además de 50.300 pesos, y anotaciones vinculadas al comercio de estupefacientes. También, cinco celulares. Una mujer de 47 años quedó demorada.

A medida que los equipos completaban los allanamientos, en un sector de barrio Nuevo familiares de los sospechosos y vecinos intentaron entorpecer el procedimiento y arrojaron piedras y objetos contundentes contra los policías. Por eso, convocaron a efectivos del COER que controlaron la situación. No hubo lesionados ni daños, según el comunicado oficial.