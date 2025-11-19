Río Negro afianza su estrategia contra las redes narco en la Patagonia: hubo capacitaciones con la DEA y la ONU

Río Negro volvió a mostrar una postura firme frente al narcotráfico con el inicio de una capacitación estratégica internacional en Bariloche, orientada a la persecución penal de organizaciones narcocriminales y al análisis de drogas sintéticas. La actividad reunió a fuerzas provinciales, federales y equipos especializados de provincias vecinas, con el apoyo técnico de organismos de Estados Unidos y de Naciones Unidas. Se proyectan más jornadas para el 2026.

El encuentro, realizado en el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, apuntó a fortalecer las capacidades del sistema de seguridad y justicia ante un escenario de creciente complejidad criminal.

Una capacitación de alcance internacional

El “Taller estrategias de persecución penal de organizaciones narcocriminales involucradas con el tráfico ilícito de drogas, con énfasis en drogas sintéticas”, organizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Gobierno de Río Negro, abrió con una doble jornada a cargo de representantes de la Embajada de Estados Unidos y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La concurrencia reunió a investigadores judiciales, especialistas en narcocriminalidad y áreas de seguridad que advierten el avance de nuevas sustancias y la expansión de organizaciones criminales con mayor capacidad logística. La modalidad presencial permitió un trabajo intensivo y el intercambio de experiencias sobre casos recientes en la región.

Un mensaje político fuerte

Durante la apertura, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, expresó que la provincia mantendrá una línea de acción contundente: “Acá no hay espacios, no hay concesiones para el narcotráfico y para la criminalidad. Todos tenemos que trabajar en conjunto”. Además destacó que la capacitación es una inversión sostenida y agradeció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, participó como orador. Foto Prensa del Gobierno de Río Negro.

Jara también valoró el respaldo institucional: «El gobernador Alberto Weretilneck siempre demostró un apoyo incondicional a la lucha contra este tipo de criminalidad y sabemos que para eso necesitamos una fuerza policial capacitada. Si trabajamos todos juntos, los resultados serán más alentadores«.

Un escenario criminal en expansión

Los especialistas extranjeros remarcaron que la dinámica actual del narcotráfico exige una mirada más amplia. Se enfatizó que los cultivos ilícitos en la región crecen, las sustancias químicas se diversifican y las organizaciones se globalizan con rapidez. Representantes de organismos de Estados Unidos y de Naciones Unidas coincidieron en que la respuesta debe ser coordinada y sostenida en el tiempo.

El representante de la Oficina Internacional Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada estadounidense, Jeremie Swinnen, puntualizó: «Esta lucha nos exige una mirada prospectiva y coordinada. Enfrentamos la expansión sin precedentes de cultivos de cocaína en la región». También subrayó la aparición de nuevas drogas químicas y sintéticas como un desafío urgente que requiere actualización constante.

Contenidos del taller y ejes de trabajo

La capacitación abordó mercados ilegales emergentes, mecanismos de coordinación entre sistemas judiciales y nuevas metodologías para la detección de sustancias psicoactivas. Se analizaron procedimientos para desmantelar laboratorios clandestinos, identificar rutas de tráfico y anticiparse a la circulación de compuestos desconocidos.

Las actividades incluyeron ejercicios prácticos, revisión de casos complejos y análisis comparado de estrategias de investigación. Según los organizadores, la consigna principal fue anticiparse a los movimientos del crimen organizado para evitar que gane terreno.

«En esta jornada intensiva apuntamos a capacitaciones en drogas sintéticas, tratamientos de bioseguridad para los empleados policiales o funcionarios de seguridad que actúen en campo. También hicimos hincapié en el lavado a activos«, expresó Darío Bounaventura, máximo referente de la Secretaría de Narcocriminalidad (Senac).

Además, el secretario indicó que las tareas se están centrando en los agentes de la policía provincial y sumando a las fuerzas federales. «Generamos herramientas en pos de hacer una integración y trabajar de la mejor manera para que los resultados redunden en beneficios para la sociedad que es erradicar esta gran problemática que anda dando vuelta en cada localidad«, comentó.

Autoridades presentes

El ministro Jara estuvo acompañado por Buonaventura de la Senac, y el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo. También participaron Luis Ignacio García Sigman, coordinador de Proyectos sobre Drogas de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, y Jeremie Swinnen por la Oficina INL.

Entre las autoridades provinciales se destacaron el secretario de Justicia, Manuel Casariego; el fiscal coordinador de la Fiscalía de Distrito de General Roca, Fernando Arrigo; la fiscal general subrogante de la Procunar, Patricia Cisneros; el procurador general Jorge Crespo y la Plana Mayor de la Policía.

Además asistieron el subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, Yeison Guzmán; el subsecretario de Articulación de Políticas, Fernando Casas; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Cristian Villagra.

Una política de formación continua

Esta instancia en Bariloche forma parte de un plan provincial más amplio. Ya se realizaron capacitaciones en Cipolletti y en Viedma, y se prevén nuevas etapas en distintas localidades. Según las autoridades, el propósito es consolidar una política de Estado que mejore la preparación de las fuerzas ante un delito que se transforma de manera permanente.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, la profesionalización constante es la herramienta más eficaz para enfrentar estructuras criminales complejas, que operan en múltiples jurisdicciones y utilizan métodos cada vez más sofisticados.

«Esto va a seguir, ya estamos programando y somos parte de una agenda de 2026 a través de este coordinador de la ONU que vino y también de la gente de la embajada. Así que Río Negro va a ser parte de las capacitaciones que se vienen planificando para el año que viene. Serán de manera presencial y de manera virtual», cerró Buonaventura.

Una estrategia integral para la provincia

Las autoridades de Río Negro apuestan a una «formación sostenida que permita actuar con más información, más coordinación y más firmeza». A su vez, voceros del gobierno provincial expresaron que la lucha contra el narcotráfico debe integrar investigación, tecnología, capacitación y cooperación internacional.