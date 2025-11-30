Encontraron cocaína líquida en un allanamiento en Neuquén: hubo dos demorados en un punto de venta

La Policía de Neuquén desbarató un punto de venta de drogas en Loncopué este sábado. En el operativo encontraron diversas sustancias ilícitas, entre las cuales había cocaína líquida. Dos personas fueron demoradas.

La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Zapala y surgió a partir de denuncias de la app «Neuquén Te Cuida». Desde Fiscalía autorizaron tareas de observación que se desarrollaron durante dos semanas en una casa apuntada como un punto de venta.

En el lugar las autoridades hallaron cocaína líquida por un total de 60 gramos. La sustancia estaba fraccionada en dosis de un gramo: según reportó la Policía, en el mercado tiene un valor aproximado de $2.700.000.

Encontraron más droga en el punto de venta allanado en Loncopué

Además, decomisaron 2,69 gramos de cocaína sólida (también dividido en dosis) y flores de cannabis sativa. Aún así, lo secuestrado sumó un monto apenas superior a los $2.800.000, con la cocaína líquida como protagonista.

La Policía también se llevó teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento, un arma de fabricación casera tipo tumbera y un vehículo vinculado a la comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento demoraron a dos personas presuntamente involucradas por infracciones a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la Justicia.