Persecución, choque y detención en Roca: qué llevaban los tres hombres que desataron la increíble fuga

La combinación entre el monitoreo de cámaras y el rápido despliegue de efectivos policiales permitió este miércoles la aprehensión de tres hombres en Roca. Además, en el procedimiento se secuestró un equipo de comunicación HT con frecuencia policial, considerado de interés para la investigación.

El hecho se inició cuando una operadora de RN Emergencias 911 detectó a través de las cámaras de seguridad a un hombre conocido en el ambiente delictivo que caminaba por la intersección de las calles Río Negro y Guatemala. Ante la situación, la operadora alertó de inmediato a la Unidad 31 de la Policía provincial.

Seguimiento por cámaras y operativo

Instantes después, un efectivo informó que el sospechoso había abordado un vehículo Volkswagen Fox gris con vidrios polarizados. El rodado fue seguido por las cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, registrando su paso por calles Río Negro, Nicaragua, Mendoza, Libertador, Evita y Maipú.

El seguimiento culminó cuando los ocupantes descendieron del vehículo y lo abandonaron, emprendiendo la fuga a pie. En calles Tránsito Toledo y Pasaje O’Higgins, personal de la Policía de Río Negro logró la aprehensión de uno de los involucrados.

Intervención de distintas unidades

Al lugar acudieron efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), de la Unidad 21, del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, junto con la fiscal de turno. Allí se concretó la detención de los tres hombres.

Al ser identificados en el sistema de bases de datos, los aprehendidos no presentaban requerimientos judiciales vigentes. Sin embargo, serán imputados por atentado y resistencia a la autoridad. Además, se dispuso el secuestro del equipo de comunicación hallado, que operaba en frecuencia policial y será peritado en el marco de la causa.