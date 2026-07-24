El Banco Central abrió la puerta a las cuentas sueldo en dólares: qué cambia para trabajadores y empresas

El Banco Central adecuó la normativa bancaria a la reforma laboral y permitió la apertura de cuentas sueldo en dólares. Las empresas podrán acreditar salarios en moneda extranjera, aunque especialistas advierten que las restricciones cambiarias vigentes podrían limitar una adopción masiva en el corto plazo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó formalmente las cuentas sueldo en dólares, una medida que permitirá a las empresas pagar salarios en moneda extranjera a sus trabajadores. La decisión fue oficializada a través de la Comunicación “A” 8460 y se enmarca en los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral.

Cuentas sueldo en dólares: cómo funcionaría la medida establecida por el BCRA

La normativa adapta el funcionamiento del sistema bancario a la reforma laboral aprobada este año, que modificó la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones pueden abonarse tanto en moneda nacional como extranjera. Hasta ahora, las cuentas sueldo solo podían estar denominadas en pesos.

Con la nueva disposición, las entidades financieras deberán ofrecer cuentas sueldo en dólares con las mismas condiciones que las cuentas en pesos. Esto implica apertura y mantenimiento gratuitos, además de transferencias y operaciones básicas sin costo para los trabajadores.

El esquema también garantiza que los fondos acreditados por la relación laboral puedan permanecer depositados sin límite de tiempo, manteniendo la gratuidad de la cuenta mientras correspondan a haberes salariales.

La reglamentación establece que los bancos deberán permitir obligatoriamente depósitos y extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la disponibilidad dependerá de la infraestructura y del stock de billetes de cada entidad.

La medida alcanza tanto a los trabajadores comprendidos por el Régimen de Contrato de Trabajo como a otros regímenes laborales que utilizan cuentas sueldo para la acreditación de remuneraciones.

Cuentas sueldo en dólares: las opiniones y posibles medidas de la nueva medida de pago

Desde el sector financiero señalan que la habilitación completa un paso regulatorio necesario para implementar el pago de salarios en dólares, aunque advierten que su alcance podría ser limitado en el corto plazo debido a las restricciones que aún enfrentan las empresas para acceder al mercado oficial de cambios.

Con esta decisión, el Gobierno y el Banco Central avanzan en la implementación de uno de los puntos previstos por la reforma laboral, incorporando al dólar como una alternativa formal para el pago de salarios y ampliando las opciones disponibles para empleadores y trabajadores dentro del sistema financiero argentino.

Especialistas consideran que el mecanismo podría tener mayor desarrollo en actividades vinculadas a exportaciones, servicios profesionales y sectores con fuerte relación con mercados internacionales, donde ya existen ingresos o contratos denominados en moneda extranjera.

Con información de NA e Infobae