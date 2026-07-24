Neuquén superó los $1.000 millones en créditos para jóvenes emprendedores

Los programas son financiados por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) en conjunto con el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Foto: archivo.

El gobierno de Neuquén otorgó más de 200 créditos a jóvenes emprendedores mediante los programas “Línea de Inclusión Financiera para Juventudes” y “Proyecta Futuro”, con una inversión que supera los $1.000 millones.

Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deportes y Cultura, explicó este viernes en RÍO NEGRO RADIO cómo funciona cada línea de crédito y cuáles son los montos máximos que se entregan.

Escuchá la entrevista completa a Josefina Codermatz en RÍO NEGRO RADIO

Créditos para jóvenes emprendedores: su objetivo

Los programas son financiados por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) en conjunto con el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y están destinados a jóvenes de toda la provincia.

«Uno está orientado a la inclusión financiera para jóvenes que tienen algún proyecto, pero que aún no se han formalizado, es decir, no son monotributistas, responsables inscriptos, ni tienen una sociedad«, detalló Codermatz y agregó que el programa concede hasta cinco millones de pesos sin garantías.

«Y por otro lado, tenemos una línea para jóvenes de entre 18 a 35 años que tienen algún proyecto que sí está formalizado, ya cuentan con las inscripciones en ARCA. Esa línea va hasta los $30 millones y hay garantías que varían de acuerdo al monto solicitado«, precisó.

A diferencia de los préstamos bancarios, los créditos provinciales brindan a los jóvenes tasas de promoción, plazos flexibles y requisitos de acceso más sencillos.

«Al ser jóvenes no tenemos una trayectoria bancaria tan larga, entonces muchas veces el dinero que te pueden prestar no es tanto y las tasas son distintas. Esta era una herramienta que no estaba en el mercado y viene a cumplir ese rol», remarcó.

Todas las líneas de financiamiento cuentan con períodos de gracia de hasta seis meses y tasas subsidiadas. En el caso de la línea de Inclusión Financiera, la tasa equivale al 35% de la referencia del Banco Nación, mientras que el programa «Proyecta Futuro» aplica el 50%.

Sobre las auditorías, la funcionaria aseguró: «Iadep hace el análisis económico-financiero del proyecto y después el posterior seguimiento también. Somos muy exigentes porque son fondos públicos y hay que ser súper rigurosos con eso».

Asesoramiento técnico e invitaciones a eventos

«Hay un acompañamiento técnico muy grande desde el momento que se inicia la consulta. Se piden flujos de fondos, el proyecto de inversión para poder asesorar en todo el trayecto hasta que se obtiene el dinero y después para la posterior rendición«, resaltó.

La ministra también comentó que desde el ministerio brindan cursos y capacitaciones para los jóvenes con proyectos: «Desde inteligencia artificial para emprendedores, hace poco tuvimos una capacitación de diseño y fotografía para que puedan vender mejor sus productos».

Además, indicó que durante los eventos del gobierno se realiza una feria de jóvenes emprendedores, en la que se invita a quienes solicitaron los créditos.

«Les brindamos espacios donde puedan ofrecer y vender sus productos. Eso también es una retroalimentación que está buena porque si a ellos les va bien también nos aseguramos el repago del crédito y ese dinero se sigue prestando después a nuevas personas emprendedoras«, afirmó.