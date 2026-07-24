¿Qué banco paga más? Las mejores tasas para plazos fijos hoy, 24 de julio de 2026
Tras el ajuste en las tasas nominales aplicado por los bancos argentinos en julio, se renovó el mapa de rendimientos del mercado. A continuación, el detalle de las alternativas más rentables para los ahorristas.
Frente a un escenario de volatilidad e incertidumbre, elegir la herramienta adecuada para proteger el capital es un reto diario en Argentina.
Las miradas se dividen entre el clásico plazo fijo, que viene ajustando sus rendimientos, y la fuerte tendencia de las billeteras virtuales con saldo remunerado. Para ayudarte a decidir, te presentamos el ranking de tasas actualizado al 24 de julio de 2026.
Ranking de plazos fijos hoy, 24 de julio de 2026
Se acerca el cierre de julio y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su tabla comparativa de tasas.
El listado reúne a las entidades con mayor volumen de depósitos y detalla la TNA que ofrece cada una para plazos fijos intransferibles a 30 días.
Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.
El ranking este viernes, 24 de julio, se posicionó de la siguiente manera:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Macro: 18.75%
- Banco BBVA: 18,25%
- Banco Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Hipotecario S.A: 17%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
- Banco Santander: 16%
- Banco Galicia: 17,5%
Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 24 de julio:
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A: 23%
- Reba Compañía Financiera S.A: 23%
- Banco VOII: 22%
- Banco Meridian: 22,25%
- Banco CMF S.A: 22%
- Banco Bica S.A: 22%
- Banco Mariva: 21,5%
- Banco del Sol S.A: 21%
- Bibank: 21%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A: 20,75%
- Banco Dino S.A: 20%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco Masventas: 19%
- Banco Tierra del Fuego: 19%
- Banco Julio S.A: 19%
- Banco de Comercio S.A: 19%
- Banco del Chubut S.A: 19%
- Banco de Formosa S.A: 18,5%
- Banco Comafi S.A: 17%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
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