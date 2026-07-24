¿Qué banco paga más? Las mejores tasas para plazos fijos hoy, 24 de julio de 2026

Frente a un escenario de volatilidad e incertidumbre, elegir la herramienta adecuada para proteger el capital es un reto diario en Argentina.

Las miradas se dividen entre el clásico plazo fijo, que viene ajustando sus rendimientos, y la fuerte tendencia de las billeteras virtuales con saldo remunerado. Para ayudarte a decidir, te presentamos el ranking de tasas actualizado al 24 de julio de 2026.

Ranking de plazos fijos hoy, 24 de julio de 2026

Se acerca el cierre de julio y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su tabla comparativa de tasas.

El listado reúne a las entidades con mayor volumen de depósitos y detalla la TNA que ofrece cada una para plazos fijos intransferibles a 30 días.

Si bien hay entidades nacionales identificadas como las más tradicionales por su alcance y por ser las más reconocidas, la lista también se compone de bancos provinciales o de ciudades.

El ranking este viernes, 24 de julio, se posicionó de la siguiente manera:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco Macro: 18.75%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Hipotecario S.A: 17%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Santander: 16%

Banco Galicia: 17,5%

Luego está el resto de las entidades que también informan la TNA de plazo fijo al BCRA, este ranking se compone así hoy, 24 de julio: