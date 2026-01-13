Detuvieron a dos sospechosos armados en Viedma: la tecnología evitó un posible hecho de violencia

La tecnología y la coordinación policial evitaron este martes un posible hecho de violencia en la capital rionegrina. El Sistema Integral de Prevención del Delito de Viedma identificó a dos jóvenes en actitud sospechosa en la zona del puente Nuevo, que conecta la ciudad con Patagones, y permitió su detención antes de que se registraran incidentes.

Todo comenzó cuando una cámara ubicada en la intersección de Ayacucho y Guatemala registró a un joven de 17 años merodeando con una bicicleta. Minutos más tarde, se lo observó junto a un hombre de 28 años, desplazándose hacia una estación de servicio. La actitud de ambos llamó la atención de los operadores del centro de monitoreo, que decidieron mantener un seguimiento constante.

Las imágenes mostraron que los sospechosos se internaban en el barrio 1016 viviendas y luego se dirigían al puente Nuevo, intentando cubrir sus rostros frente a las cámaras. La alerta inmediata permitió que las unidades policiales se movilizaran rápidamente hacia el lugar.

La coordinación permitió neutralizar a los sospechosos. Foto: gentileza.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría 1° interceptaron a los individuos y confirmaron que portaban un arma de fuego. La situación fue controlada sin que se produjeran incidentes mayores, mientras el Gabinete de Criminalística realizaba las pericias correspondientes.

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados

Finalmente, el menor de edad fue derivado al Centro de Admisión y Derivación (CAT) bajo supervisión médica, mientras que el adulto quedó alojado en la Comisaría 1°.