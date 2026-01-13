Entraron armados, maniataron al sereno y escaparon con dos vehículos: así fue el violento asalto en una arenera de Allen

Los delincuentes redujeron al vigilador y se llevaron un camión, una camioneta y herramientas. Foto Juan Thomes.

Un violento asalto conmocionó a la ciudad de Allen durante la noche del lunes, cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en la arenera NRG, ubicada en la zona norte, redujo al único hombre a cargo de la seguridad del predio y se llevó vehículos y equipamiento de alto valor.

El sereno del predio fue maniatado, golpeado y encerrado dentro de un tráiler durante varias horas. Tras lograr liberarse por sus propios medios, consiguió pedir ayuda y alertó a la Policía, lo que dio inicio a un amplio operativo de investigación y búsqueda de los responsables.

Ataque planificado en un predio alejado

El hecho ocurrió cerca de las 22:30, aunque la denuncia formal se concretó en horas de la madrugada. Según el testimonio de la víctima, al menos siete personas encapuchadas ingresaron al predio mientras él se encontraba cumpliendo funciones en la garita de seguridad, próxima al acceso principal.

José González, jefe de la Unidad Regional II, se acercó al establecimiento en Allen. Foto Juan Thomes.

Los agresores lo abordaron de manera sorpresiva, lo golpearon y lo amenazaron de muerte. El vigilador indicó que algunos de ellos portaban armas de fuego, aunque no pudo precisar con qué elemento fue agredido durante el ataque inicial.

Maniatado y privado de su libertad

Tras reducirlo, los asaltantes maniataron al sereno y lo trasladaron por la fuerza hasta un tráiler ubicado dentro del predio. Allí lo encerraron, dejándolo completamente inmovilizado y sin posibilidad de pedir auxilio.

Durante el tiempo que permaneció cautivo, el hombre escuchó movimientos en el lugar, el encendido de motores y el desplazamiento de vehículos, sin poder observar lo que ocurría en el exterior. Recién varias horas después, al advertir que el lugar había quedado en silencio, logró desatarse.

Robo de vehículos y herramientas

Mientras el vigilador estaba privado de su libertad, los delincuentes concretaron el robo de un camión grúa Iveco color blanco y una camioneta Nissan Frontier, también blanca, ambas pertenecientes a la empresa NRG. Además, sustrajeron diversas herramientas y equipamiento operativo.

Así quedó la garita tras el asalto. Foto Juan Thomes.

De acuerdo a fuentes policiales, el monto del robo sería elevado y aún se continúa con el relevamiento interno para determinar con precisión la totalidad de los elementos sustraídos durante el asalto.

La huida y el pedido de ayuda

Una vez liberado, el sereno salió del predio y se trasladó en su propio vehículo hacia el centro de Allen. En el trayecto logró encontrar a trabajadores municipales que realizaban tareas nocturnas, quienes lo asistieron y le facilitaron un teléfono celular para comunicarse con la Policía.

El hombre fue atendido posteriormente por personal de salud. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, evidenciaba un fuerte estado de shock producto de la violencia sufrida durante el ataque.

Operativo policial y líneas de investigación

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, confirmó que tras el alerta se desplegó un operativo policial que incluyó la intervención de la comisaría 33, la División Judicial e Investigaciones, Criminalística y personal de Jefatura de zona.

“Estamos trabajando con todas las líneas investigativas abiertas”, indicó el jefe policial, quien remarcó que se emitió una alerta a comisarías y puestos camineros de Allen, Cipolletti y Roca para intentar localizar los vehículos robados.

Sospechas de conocimiento previo del lugar

Según explicó González, una de las principales hipótesis es que los autores del asalto conocían el predio y su funcionamiento. “La planta está ubicada a unos 8 kilómetros del casco urbano, en un sector aislado. La forma de ingreso y la selección de los elementos robados nos hace presumir que tenían información previa”, señaló.

En ese sentido, se investiga si los delincuentes contaban con datos internos o si realizaron tareas de inteligencia antes de cometer el golpe.

Cámaras y posible geolocalización

La Policía trabaja además en el análisis de cámaras de seguridad internas del predio y del ejido urbano de Allen, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los vehículos sustraídos tras el asalto.

Otra de las líneas de investigación apunta a la posible geolocalización satelital de las unidades robadas. “Estamos solicitando a los responsables de la empresa que confirmen si los vehículos cuentan con sistemas de rastreo”, explicó el comisario González.

Qué dijo la empresa NRG

A través de un comunicado oficial, NRG Argentina confirmó el hecho de inseguridad ocurrido en su planta de arenas de Allen durante la noche del lunes 12 de enero. La empresa indicó que un grupo de siete personas armadas y con el rostro cubierto ingresó al predio y redujo al personal de vigilancia.

Según detallaron, el vigilador fue maniatado, agredido físicamente y se produjeron daños en la garita de seguridad. Además, se sustrajeron unidades de la flota y equipamiento operativo de la compañía. La empresa aclaró que la víctima fue asistida y se encuentra fuera de peligro.

Reclamo por mayor seguridad

En el comunicado, NRG advirtió que la planta se encuentra en un área sin cobertura permanente de seguridad provincial, lo que representa un riesgo tanto para los bienes como para las personas que trabajan en el lugar.

Asimismo, señalaron que este episodio se suma a otros hechos delictivos registrados con anterioridad en sus instalaciones y reclamaron fortalecer el trabajo conjunto con autoridades locales y nacionales para mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

Investigación en curso

Mientras avanza la investigación judicial, la Policía continúa con el relevamiento de indicios en el predio, el análisis de registros fílmicos y el seguimiento de pistas para intentar identificar y detener a los responsables del asalto.

El vigilador, en tanto, permanece a resguardo junto a su familia y será nuevamente entrevistado cuando se encuentre en mejores condiciones, con el objetivo de ampliar su declaración y aportar nuevos datos que permitan esclarecer el violento robo.