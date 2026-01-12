Nueve detenidos en menos de 24 horas tras una seguidilla de hechos en Las Grutas: así fueron los operativos

La Policía de Las Grutas desplegó operativos preventivos y controles viales durante un fin de semana de alta concurrencia turística.

Un intenso despliegue policial durante el último fin de semana en Las Grutas permitió la detención de nueve personas en menos de 24 horas, como resultado de una seguidilla de hechos delictivos y contravencionales ocurridos en distintos puntos de la localidad.

El operativo fue coordinado por la Unidad 29 y se desarrolló en un contexto de gran afluencia de turistas. Darío Osman, jefe de la comisaría 29 de Las Grutas destacó el accionar preventivo y la rápida respuesta del personal, que permitió evitar delitos mayores y mantener el orden en sectores clave.

Disturbios y agresiones en la Cuarta Bajada

El primer hecho se registró el sábado a las 4:35 de la madrugada en el parador de la Cuarta Bajada. Allí, personal de seguridad retiró a tres personas —dos hombres y una mujer— que ocasionaban desorden. Al intervenir efectivos de la comisaría 29, los involucrados se resistieron y agredieron al personal policial.

Como consecuencia, los tres fueron aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad. Se trata de dos hombres oriundos de Bariloche y una mujer de Allen. Tras la formulación de cargos, recuperaron la libertad con una medida cautelar que les prohíbe ingresar a Las Grutas, San Antonio Oeste y la zona del puerto por 60 días.

Hurtos en flagrancia y nuevas aprehensiones

Ese mismo sábado, alrededor de las 7:30, un hombre ingresó a un café bar ubicado en calle Bresciano 175, sustrajo pizzas y huyó corriendo. Fue demorado a pocos metros del lugar por personal policial y aprehendido en flagrancia. Al tratarse de un delito menor, recuperó la libertad tras la identificación.

Más tarde, a las 10:20, otro hombre mayor de edad fue detenido en la zona de la Tercera Bajada luego de golpear a una oficial femenina mientras se realizaban tareas preventivas. El sujeto quedó aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad.

Búsqueda de persona y rápida localización

Durante la noche del sábado, la comisaría 29 recibió un pedido de colaboración de Cipolletti por la presunta desaparición de un joven de 28 años que había viajado a Las Grutas por trabajo. Se activó el protocolo de búsqueda y el domingo por la mañana fue hallado en un camping, en buen estado de salud.

El joven pudo comunicarse con su familia y se dejó sin efecto la averiguación de paradero.

Más detenidos durante la madrugada del domingo

El domingo a las 2:20 de la madrugada, un hombre oriundo de Roca fue detenido en una galería comercial tras intentar sustraer mercadería. Fue aprehendido en flagrancia gracias a la rápida intervención policial.

Horas después, cerca de las 7:45, durante el operativo de cierre de locales nocturnos, tres personas —dos hombres y una mujer— arrebataron una riñonera con documentación, dinero y un celular a un hombre en la zona de la Tercera Bajada. Fueron detenidos en el lugar y quedaron imputados por hurto en flagrancia.

Controles viales y balance del fin de semana

En paralelo, se realizaron controles conjuntos con la Agencia de Seguridad Vial. El sábado se identificaron 21 personas y 10 vehículos, con cuatro autos secuestrados. El domingo, los operativos se ampliaron: se controlaron 150 vehículos, se identificaron 161 personas y se secuestraron 12 rodados y 10 licencias apócrifas.

Desde el 27 de diciembre a la fecha, la Policía de Las Grutas registró 23 personas aprehendidas por distintos delitos, 32 demoradas por averiguación de antecedentes, más de 600 personas identificadas y alrededor de 60 vehículos secuestrados.

Destacan el accionar policial

Osman destacó el fuerte trabajo del personal y subrayó que, pese a la masiva concurrencia, no se registraron delitos en zonas de estacionamiento. «La prevención y la presencia constante en la calle fueron claves para estos resultados«, afirmó.