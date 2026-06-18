Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta declaró ante la Justicia y aseguró ser inocente

Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos en la causa que investiga el presunto femicidio de Agostina Vega, declaró este jueves ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que no tuvo participación en los hechos que se le atribuyen.

El hombre de 47 años está acusado por el delito de encubrimiento agravado y compareció ante la fiscalía acompañado por su defensor, Eduardo Medina Allende. Según explicó el abogado a la Agencia Noticias Argentinas, Fassetta realizó una exposición breve y adelantó que ampliará su declaración durante la próxima semana.

“Dijo que es inocente y que la pieza acusatoria no se ajusta a cómo fueron las cosas”, señaló el letrado al referirse al testimonio brindado por su cliente.

La investigación sostiene que Fassetta residía en la vivienda del barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, se habría cometido el crimen de la adolescente de 14 años. Además, los investigadores creen que, a partir de ese vínculo, mantuvo contacto tanto con Agostina como con su madre.

En paralelo, el principal acusado de la causa, Claudio Barrelier, se presentó a declarar el martes pasado. Durante la audiencia negó las acusaciones en su contra y decidió no responder preguntas. Tras esa instancia, el fiscal Garzón agravó la imputación y lo acusó de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio.

Por otra parte, Soledad Andreani, expareja de Barrelier y también detenida por encubrimiento agravado, será indagada este viernes. La fiscalía sospecha que la mujer le facilitó un automóvil Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un descampado. Los investigadores también analizan registros audiovisuales que muestran a ambos juntos después del crimen.

La causa continúa avanzando con nuevas medidas probatorias mientras la fiscalía intenta determinar el grado de participación de cada uno de los imputados en el hecho que conmocionó a la comunidad.

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