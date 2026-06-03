Los dolorosas despedidas al guía y la turista que murieron en la tragedia en Tierra del Fuego: «El montañismo está de luto»

Los mensajes por la muerte de Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira en Tierra del Fuego. Foto: Gentileza JCA Noticias.

Las muertes del guía de montaña Emiliano Feidas y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira en el Glaciar Vinciguerra, ubicado en Ushuaia, conmocionan a Tierra del Fuego. En las últimas horas se multiplicaron los mensajes de despedida a las personas que perdieron la vida en el sur de la Patagonia.

Ambas víctimas fueron halladas tras haber sido buscadas desde la noche el lunes por la Comisión de Auxilio junto con la Policía local.

Las despedidas a Emiliano y Abril que murieron en el Glaciar Vinciguerra

Tras el hecho, en redes hubo sentidos menajes. «»Guía de montaña, apasionado por la naturaleza y visitante habitual de nuestro querido Cerro Martial, recorría estos senderos con el respeto y la admiración de quien entiende profundamente el lugar que habita», lo recordaron a Emiliano en una cuenta de deportes de montaña local, citada por Clarín.

Un amigo de Emiliano expresó que «el montañismo está de luto» y lo acompañó de una foto. Otra persona lo definió como «un excelente profesional».

En diálogo con el noticiero uruguayo Telemundo, una amiga de Abril, relató: «Se había enamorado de Ushuaia. No había podido subir esa montaña por el clima y tuvo que elegir entre seguir viaje o volver para intentarlo de nuevo. Decidió volver», comentó.

Tragedia en Tierra del Fuego: un sendero exigente al glaciar Vinciguerra

La búsqueda comenzó luego de que la madre del guía informó que las dos personas no regresaron de la excursión al glaciar, mientras que se señaló el operativo se desarrolló en condiciones climáticas adversas y en un terreno de difícil acceso.

La Comisión de Auxilio local pudo detectar que en la parte superior del glaciar se encontraban sin vida dos personas que fueron identificadas como Emiliano Feida, un guía de unos 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, de 25 años.

Según trascendió, ambas personas habrían sufrido una violenta caída mientras realizaban trekking en el Glaciar Vinciguerra que sería una de las experiencias más exigentes de Ushuaia, ya que, el recorrido implica entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta, con varias horas de marcha atravesando turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y zonas de hielo o nieve, según la época del año.