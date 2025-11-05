Detuvieron a un prófugo con pedido de captura internacional por estafas: iba a cruzar desde Neuquén a Chile

Un hombre condenado por estafas en Buenos Aires y que tenía pedido de captura internacional, ayer fue detenido en Las Lajas por personal de de la Comisaría 27°. Iba a cruzar hacia Chile desde Neuquén.

Detenido por estafas en Neuquén: llegó en taxi e iba a cruzar a Chile

Según informaron desde el Gobierno de Neuquén, el procedimiento se realizó el martes pasadas las 18 en la Villa Rural La Buitrera, luego de que una vecina alertara a la policía sobre la presencia del hombre en uno de sus departamentos de alquiler. Se trata de Marcelo Fernando Martínez Alarcón, que tenía pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Cuando los efectivos llegaron corroboraron que el sujeto tenía características coincidentes con las del prófugo. Tenía un documento de la República de Chile.

Ampliaron desde el Ejecutivo, que luego de la comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro de las prendas de vestir y pertenencias del detenido. Según las primeras averiguaciones, el sujeto habría llegado ese mismo día a Las Lajas en un taxi proveniente de Neuquén capital y tenía previsto cruzar hacia Chile al día siguiente.

El hombre con condena por estafas será trasladado a Buenos Aires

El hombre fue trasladado a la Comisaría 48°, donde permanecerá alojado a la espera de su traslado a Buenos Aires. Desde el juzgado de Lomas de Zamora ya se gestionan los medios necesarios para su traslado, mientras que en las próximas horas se prevé una audiencia virtual para definir o ratificar la detención.

Señalaron que el Gobierno junto con la Policía del Neuquén reafirma su compromiso con la lucha contra el delito y la protección de las comunidades. Sobre este punto indicaron que se «realiza importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito».