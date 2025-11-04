Una nena resultó herida de bala en un tiroteo en Centenario: a bordo de una moto dispararon contra su casa

Un nuevo tiroteo se registró en Centenario este martes. Dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra una casa y una de las balas impactó contra una nena. La joven tuvo que ser hospitalizada por la gravedad de la herida.

El hecho ocurrió cerca de las 19.15 en una vivienda de la calle El Salvador, en el barrio Juan Manuel de Rosas.

Según informó Centenario Digital, al menos dos personas a bordo de una motocicleta efectuaron entre 8 y 10 disparos contra la propiedad.

En el interior de la casa había varias personas y uno de los tiros dio contra la parte posterior de la cadera de una nena.

Los propios vecinos llevaron a la mejor de edad hacia el hospital Natalio Burd, pero por la gravedad de la herida fue derivada de urgencia en ambulancia hacia el hospital Castro Rendón.

El medio local indicó que la niña está internada fuera de peligro, pero que evalúan intervenirla quirúrgicamente en las próximas horas.

En el caso intervino personal de la Comisaría Quinta y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II. Hace poco tiempo atrás, se registró otra balacera en esa cuadra en la que resultó herido un perro.

De forma paralela, también investigan otro tiroteo ocurrido esta misma jornada en un domicilio cercano tras una denuncia de que personas en motocicleta realizaron disparos sobre Tucumán y Rivadavia.

Robaron un auto a un policía y lo prendieron fuego en Centenario

Este mismo martes también ocurrió otro grave incidente que incluyó robo e incendio de un vehículo en Centenario.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, todo inició por la denuncia de hurto de un Chevrolet Aveo sobre la calle Guatemala.

Cuando efectivos de la Comisaría 52° estaban investigando, fueron alertados sobre un incendio de un vehículo que registraba las mismas características.

A través de información que pudo recopilar la Policía, dos personas se habían bajado del rodado minutos antes y huyeron por la calle Juan XXIII. Los agentes los lograron detener en la intersección de Constituyentes y Alfredo Palacios.

El vehículo en cuestión era propiedad de un efectivo policial y registró daños en un 80% del rodado tras la intervención de bomberos voluntarios para apagar el fuego.