Un camionero herido por un vuelco sobre la Ruta 242, cerca de Las Lajas: era de Paraguay y viajaba hacia Chile

Un camión volcó este martes por la mañana sobre la Ruta 242, cerca de Las Lajas. El transporte era de Paraguay y se dirigía en dirección a Chile llevando aceite vegetal. El conductor resultó herido y fue derivado al hospital de Zapala.

El subcomisario Gustavo Herrera comunicó a Diario RÍO NEGRO que el vuelco lo protagonizó un camión marca Scania. Ocurrió a la altura del Paraje Liu Cullin, alrededor de las 11 de hoy. Señaló que iba hacia el paso fronterizo Pino Hachado.

Indicó que el camionero que es de nacionalidad paraguaya resultó con fracturas expuestas y fue derivado al hospital de Zapala.

Comentó que se realizaron las diligencias de rigor. Concurrieron personal de la División Tránsito Las Lajas, Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios. También se mantuvo comunicación la Aduana de Pino Hachado.

Sumó que el camión transportaba aceite vegetal perteneciente a la empresa Serelis S.A. Herrera indicó que se mantuvo comunicación con el Dirección Provincial de Residuos Peligrosos a quien se le informó de un posible derrame de aceite vegetal a unos 50 metros del arroyo Liu Cullin.

Según las primeras hipótesis, el vuelco se habría producido por circular «con un poco de exceso de velocidad» en la curva. Iba junto a otros dos camiones.

Otros vuelcos este año cerca de Las Lajas

En abril de este año se produjo un accidente en ese sector sobre la Ruta 242. Volcó un camionero oriundo de Brasil que transportaba salmones desde Puerto Montt con destino a Puerto Iguazú.

Perdió el control del vehículo en una curva y terminó dado vuelta el transporte de carga sobre uno de sus márgenes al costado de la ruta.

Un hecho similar ocurrió en mayo protagonizado por otro camión. Fue a la salida del puente sobre el arroyo Liu Cullín.