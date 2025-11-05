Encapuchados y vestidos como policías: cómo fue el violento robo a una familia de Roca y qué avances tiene la investigación

Cuatro personas encapuchadas, vestidas de policías y con arma en mano, irrumpieron en la tranquilidad de una vivienda de Roca el martes por la noche para cometer un violento robo. La familia que se encontraba dentro de la casa, experimentó un episodio de terror al ser maniatada y amenazada. A horas del hecho, la Policía brindó detalles sobre la mecánica del robo que conmocionó a la ciudad, e informó sobre cuáles son los avances de la investigación para dar con los responsables.

El reciente robo generó gran repercusión y profunda preocupación en la ciudad. Afortunadamente, la familia víctima del hecho se encuentra en buen estado de salud, aunque con el miedo latente por protagonizar tal situación.

El comisario de la Unidad Regional II, José González, detalló a Diario RÍO NEGRO que recibieron la alerta el martes cerca de las 21.30. El llamado alarmante fue realizado por una de las víctimas, quien logró liberarse una vez que los asaltantes se dieron a la fuga llevándose varias pertenencias de la familia

El punto de partida del violento robo

El denunciante fue quien relató que se encontraba con familiares dentro de su vivienda, ubicada en uno de los barrios que está frente al Paseo Bicentenario, cuando inesperadamente llegó un vehículo con personas encapuchadas. «Tenían el rostro cubierto y a una de ellas le observó un arma de fuego«, comentó González.

El grupo estaba compuesto por cuatro personas y vestían prendas similares a las de las fuerzas de seguridad, esto fue clave para que pudieran pasar desapercibidos ante la mirada de otros vecinos de la zona. Cuando ingresaron a la casa, comenzaron las minutos de terror para la familia porque inmediatamente las «amedrentaron», las redujeron y las ataron.

Mientras las víctimas se encontraban maniatadas, los asaltantes comenzaron a revisar toda la vivienda en busca de objetos de valor y luego de lograr su cometido, huyeron con éxito. Un integrante de la familia logró «zafarse» y llamó a la Policía quienes acudieron con patrulleros.

La investigación: los avances y cómo sigue

El comisario remarcó que se implementó un operativo de cerrojo con el fin de localizar a las personas que cometieron el robo, utilizando las descripciones de la familia; sin embargo, no pudieron ubicarlas.

A su vez informó que realizaron rastrillajes en zonas aledañas y así lograron encontrar parte de los elementos robados. «Más que nada fueron teléfonos que aparecieron tirados en calles cercanas a la vivienda», agregó.

El caso desencadenó una investigación inmediata. Los primeros peritajes, iniciados la noche del martes, arrojaron resultados escasos. Por esta razón, el objetivo de esta mañana es dar continuidad a la investigación y realizar un rastreo exhaustivo en zonas lindantes, aprovechando la luz del día para localizar elementos para interés.

En cuanto a las víctimas, el comisario informó que todas son personas adultas y que no resultaron golpeadas, pero si estaban notablemente consternadas.