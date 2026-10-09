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Policiales

Detuvieron en Roca a un hombre que era buscado por la Justicia de Buenos Aires

Tenía un pedido de captura emitido por un juzgado de Bahía Blanca en una causa por encubrimiento. La detención la realizó personal de la Comisaría 48° en el barrio Mosconi.

Redacción

Por Redacción

El hombre de 34 años fue detenido y poseía un pedido de captura en Buenos Aires. (Foto: Policía del Neuquén)

El hombre de 34 años fue detenido y poseía un pedido de captura en Buenos Aires. (Foto: Policía del Neuquén)

Personal de la Comisaría 48° detuvo a un hombre de 34 años en Roca, sobre quien pesaba un pedido de captura interpuesto por el Juzgado de Garantías N° 4 de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Mosconi.

Cómo fue la detención del hombre con pedido de captura en Buenos Aires

La intervención policial se concretó tras la recepción de la solicitud procedente del ámbito judicial bonaerense, en el contexto de una causa instruida por el delito de encubrimiento.

Con los datos recabados, el personal de la unidad acudió al domicilio del requerido en el sector del Barrio Mosconi al sur de la ciudad y procedió a su inmediata aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial.

Sobre el caso, tomó conocimiento la fiscalía de turno que dispuso la iniciación del legajo correspondiente por captura. En tanto, las autoridades judiciales de Buenos Aires fueron notificadas de la detención para avanzar con los trámites de extradición del imputado.


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Personal de la Comisaría 48° detuvo a un hombre de 34 años en Roca, sobre quien pesaba un pedido de captura interpuesto por el Juzgado de Garantías N° 4 de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Mosconi.

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