Allanamientos por robos en el barrio Rincón de Emilio de Neuquén: encontraron un arma larga y varias llaves de camionetas y motos

La seguidilla de robos en el barrio Rincón de Emilio de Neuquén derivó esta semana en dos allanamientos donde la Policía secuestró un auto y distintos elementos de interés para la causa. Uno de los procedimientos terminó con un hombre de 29 años aprehendido.

El robo en el barrio Rincón de Emilio ocurrió el último sábado cuando delincuentes sustrajeron objetos de valor de seis vehículos.

Allanamientos en Neuquén: qué encontraron en una casa de Alto Godoy

El primer allanamiento se hizo en una vivienda de calle Novella, en el barrio Alto Godoy. Allí, los efectivos que custodiaban el domicilio advirtieron que dos hombres intentaban retirar un Volkswagen Gol Trend negro.

Cuando los intentaron interceptar, los dos volvieron a la casa e intentaron escapar por el patio trasero. Uno de ellos fue aprehendido y el otro consiguió huir. En tanto el vehículo quedó secuestrado para avanzar con las pericias correspondientes.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos y los operativos fueron realizados por personal de la Comisaría Cuarta.

A través de la luneta del auto, los policías observaron mochilas y un arma larga en el baúl. Por ese motivo, solicitaron autorización judicial para revisar el interior del vehículo. En la vivienda también encontraron guantes blancos de trabajo y una ganzúa, una herramienta que se utiliza para manipular cerraduras.

Según la investigación, esos elementos coincidirían con los utilizados en el robo y con los que aparecen en las filmaciones analizadas por los investigadores. La Policía también secuestró seis llaves de encendido de autos y motos, un tambor de motocicleta con dos llaves y una base cargadora con batería de un inhibidor.

Qué pasó en Toma Norte y qué otros elementos secuestró la Policía

El segundo procedimiento se realizó en Toma Norte, donde los efectivos no encontraron elementos vinculados directamente con el robo. Sin embargo, durante el allanamiento detectaron 20 plantas de cannabis y dieron intervención al área de Antinarcóticos.

Por ese hallazgo, un hombre de 29 años fue notificado por una infracción a la ley 23.737, según la información policial. En el marco de las actuaciones también se secuestraron cinco criques hidráulicos para camionetas y un minicompresor, entre otros elementos.

La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos y se aguarda la autorización judicial para inspeccionar el interior del Volkswagen Gol Trend.