Una encomienda con fentanilo, propofol y ketamina destapó una investigación por tráfico entre Chubut y Entre Ríos

Los medicamentos fueron secuestrados en Chubut y en allanamientos posteriores realizados en la ciudad de Paraná.

Una investigación judicial por tráfico de medicamentos anestésicos y narcóticos de alta potencia se puso en marcha en Chubut tras el secuestro de una encomienda en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn. El procedimiento permitió detener a una persona y abrió una causa que se extendió hasta la provincia de Entre Ríos.

La pesquisa está a cargo de la sede fiscal descentralizada de Rawson, con intervención de Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut. Los investigadores intentan determinar cómo operaba el circuito de traslado de sustancias como fentanilo, propofol y ketamina fuera del ámbito médico.

El hallazgo en la terminal

El operativo comenzó el jueves pasado cuando personal de seguridad interceptó una caja enviada desde Entre Ríos. Al revisar el paquete, encontraron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo.

A partir de ese hallazgo, las unidades de Delitos Complejos de Rawson y Paraná comenzaron un intercambio de información para identificar al remitente y reconstruir la ruta del envío.

Allanamientos en Paraná

Con los primeros datos reunidos, la Justicia ordenó allanamientos en dos viviendas de la ciudad de Paraná vinculadas a la persona investigada.

Durante los procedimientos, los gendarmes secuestraron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo, además de documentación, dinero en distintas monedas, armas y municiones.

La causa continúa para establecer si existía una red dedicada al desvío de anestésicos de uso hospitalario hacia canales ilegales de distribución.