«Alerta Sofía»: desesperada búsqueda de Esmeralda, la nena de 2 años que desapareció en Córdoba

Desde el mediodía de este miércoles, el buscan de manera intensa a Esmeralda Marisa Pereyra López en la localidad de Cosquín. La gravedad del caso obligó al Ministerio de Seguridad de la Nación a activar la Alerta Sofía, el protocolo de emergencia máxima que solo se pone en marcha cuando la vida de un menor corre peligro inminente.

El «punto cero» del misterio es el barrio San José Obrero. Allí, en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, la pequeña fue vista por última vez.

Lo que comenzó como una búsqueda vecinal se transformó en un operativo cerrojo que mantiene en vilo a la provincia mediterránea y pone en alerta a los controles camineros de todo el país.

Drones, perros y un despliegue sin precedentes

La Policía de Córdoba no escatima recursos. Bajo las órdenes directas de la plana mayor de la fuerza, el operativo combina tecnología de punta con rastrillaje terrestre tradicional para cubrir cada metro cuadrado de la zona serrana.

Unidades Caninas: brigadas K9 especialistas en búsqueda de personas vivas trabajan sobre el último rastro de la menor.

brigadas K9 especialistas en búsqueda de personas vivas trabajan sobre el último rastro de la menor. Visión Aérea: el uso de drones con cámaras térmicas busca detectar movimientos en descampados y zonas de difícil acceso.

el uso de busca detectar movimientos en descampados y zonas de difícil acceso. Comando Unificado: el subjefe de Policía, Iván Rey, y el director de Departamentales Norte, Víctor Quevedo, supervisan las tareas en el terreno.

Datos clave: cómo identificar a Esmeralda

Las autoridades remarcan que cada minuto es vital. La difusión de su fisionomía es la herramienta más potente para que la ciudadanía actúe como ojos de la justicia.

Estatura: Aproximadamente 60 centímetros.

Aproximadamente 60 centímetros. Contextura: Delgada.

Delgada. Rasgos: Tez blanca, ojos marrones.

Tez blanca, ojos marrones. Cabello: Castaño oscuro, largo hasta los hombros y ondulado.

¿Tenés información? Ante cualquier dato, por más mínimo que parezca, comunicate de inmediato a la línea gratuita 134 o al 911.

¿Por qué se activó la Alerta Sofía?

No es un procedimiento de rutina. La Alerta Sofía (nombrada así por el caso de Sofía Herrera) es un sistema de difusión de emergencia rápida que se reserva para casos de «Alto Riesgo Inminente».

Implica que todas las fuerzas federales, medios de comunicación y redes sociales (mediante convenios con Meta) repliquen la imagen de Esmeralda de forma masiva. La justicia determinó que, por su corta edad y las circunstancias de su desaparición, la integridad física de la niña está bajo amenaza directa.