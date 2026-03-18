Arranca el Federal A 2026: así se juega la primera fecha con el debut de Cipolletti y Sol de Mayo

Este viernes comienza una nueva temporada del Federal A y la primera fecha tendrá acción para dos de los tres equipos regionales en competencia.

El primero en debutar será Cipolletti que visitará a Atenas de Río Cuarto el viernes a las 21 horas con el arbitraje de Enzo Damián Gutiérrez de la liga de Salto.

El Albinegro se presentará en el torneo con Alejandro Barbona como DT interino después del alejamiento del Chango Cravero por problemas de salud. La próxima semana anunciará a su nuevo entrenador.

El año pasado, el Albinegro enfrentó a Atenas en Río Cuarto en la zona campeonato y fue empate 0 a 0. Con ese resultado, quedó obligado a jugar la Reválida.

También el viernes, por el mismo grupo, San Martín de Mendoza y Juventud Unida Universitario de San Luis abrirán el campeonato desde las 20.

El sábado a las 20, Costa Brava recibirá al recién ascendido FADEP de Mendoza en General Pico. Completan el domingo Huracán Las Heras – Argentino de Monte Maíz en Mendoza, a partir de las 16:45.

Deportivo Rincón, el restante de la Zona 3, tiene fecha libre ya que este viernes enfrentará a San Lorenzo por los 32 avos de la Copa Argentina, a las 21:15 en cancha de Quilmes.

Sol de Mayo debuta el domingo en Viedma

Por la Zona 4, Sol de Mayo recibirá a Germinal de Rawson en Viedma a partir de las 15 horas con el neuquino Ulises Jerónimo como árbitro principal. El DT del Albiceleste es Diego Galván.

Por ese grupo, los demás duelos de la primera fecha serán a las 16 horas: Kimberley – Villa Mitre en Mar del Plata, Olimpo – Alvarado en Bahía Blanca y Guillermo Brown – Santamarina en Puerto Madryn.