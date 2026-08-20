El dueño de una joyería se defendió de un robo y mató a uno de los asaltantes en Chubut

Un joven de unos 20 años murió este jueves por la mañana durante un intento de robo en una joyería del centro de Trelew, ubicada sobre calle 25 de Mayo al 461. Según las primeras informaciones, tres personas habrían ingresado al comercio y una de ellas recibió un disparo del propietario.

El hecho ocurrió cerca de las 9 en el local Joyas Patagonia, ex joyería Roldán. Dos de los presuntos asaltantes habrían conseguido escapar, mientras que el tercero quedó sin vida dentro del comercio. La Policía y personal de Criminalística trabajaban en el lugar para determinar cómo ocurrió el asalto.

Qué dijo el fiscal sobre el robo en la joyería de Trelew

Según informó Diario El Chubut, el fiscal general Gustavo Núñez explicó: “La primera hipótesis, y es la más fuerte, estamos hablando de un robo agravado que sucedió en una joyería donde resultó fallecida una persona de aproximadamente veinte y algo años de edad”.

“Esto sería como consecuencia de que fue repelido por el dueño del local efectuándole un disparo con arma de fuego”, agregó. El disparo habría impactado cerca del rostro del asaltante.

La Fiscalía y la Policía del Chubut continúan con las pericias en la joyería, junto a personal de la DPI y Policía Científica. Foto: El Chubut.

El fiscal también se refirió a la situación del propietario y sostuvo que, por ahora, no tendría responsabilidad penal. “A prima facie se observa que ha habido un acto de defensa por parte del comerciante. Así que estaríamos hablando de una causa de justificación. No tendría ningún tipo de reproche. Es más, él ha actuado legítimamente”, indicó Núñez.

Tres personas habrían entrado armadas y dos escaparon del local

Sobre la cantidad de personas que participaron del asalto, Núñez indicó que “en principio estamos hablando de tres personas que ingresan”. Los investigadores analizan además si todos los involucrados portaban armas y reconstruyen los movimientos previos al ataque.

El fiscal confirmó que se realizará un relevamiento de cámaras de seguridad, una tarea considerada importante por la ubicación de la joyería. En tanto, todavía no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

Por el operativo, el tránsito permanece interrumpido sobre 25 de Mayo, entre Pellegrini y A. P. Bell.

Según detalló el letrado, el comerciante quedó «muy shockeado» después del episodio y recibió asistencia. Mientras tanto, Policía Científica realiza las pericias correspondientes dentro del local para determinar la secuencia exacta de los disparos. En el lugar también está el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.