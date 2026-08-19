Insólito hallazgo en un jardín de Córdoba: un nene de 2 años llevó un monedero lleno de cocaína y su mamá quedó detenida

La droga fue encontrada dentro de un monedero que el nene de 2 años tenía en sus manos. La FPA confirmó que se trataba de cocaína.

El hallazgo de decenas de envoltorios de cocaína en manos de un nene en un jardín de Córdoba terminó con su madre detenida. La droga estaba dentro de un monedero que el pequeño había llevado al establecimiento. La Policía contabilizó que había unas 71 bolsas con droga.

El caso inició cuando la mujer llevó a sus dos hijos pequeños al lugar. El nene, de 2 años, ingresó a la Sala Naranja, mientras que su hermana, de tres, permaneció en la Sala Verde. Entonces, una docente advirtió que el niño tenía un monedero rosa y decidió revisar su contenido.

Cómo encontraron los 71 envoltorios de cocaína dentro del centro infantil

En el interior, la docente observó envoltorios transparentes con una sustancia blanca. El personal del establecimiento resguardó el objeto y dio aviso al 911 y a la Secretaría de Salud y Desarrollo, ante la sospecha de que se tratara de droga.

Según informó ElDoce.TV, la mujer regresó minutos después al centro infantil para reclamar el monedero. Durante el intercambio con la maestra, habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”.

Las docentes se negaron a entregarle el objeto y esperaron la llegada de los agentes. Poco después, la mujer se retiró del lugar junto al nene de dos años. Más tarde regresó acompañada por su madre, la abuela de los chicos, para retirar a la niña.

Para ese momento, el personal policial ya estaba en el establecimiento. La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que realizó pruebas de campo sobre los paquetes.

El nene y su hermana quedaron al resguardo de la abuela

El resultado de las pruebas confirmó que se trataba de cocaína. Tras el conteo oficial, los agentes determinaron que había 71 envoltorios. La Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico ordenó el secuestro de la droga y del monedero.

La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la ley nacional de Estupefacientes 23.737. La madre fue aprehendida y trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades que intervienen en la investigación.

Ahora, la pesquisa busca establecer el origen y destino de la sustancia. Por el momento, la información difundida no menciona otras detenciones ni allanamientos relacionados con el caso, aunque la investigación continúa bajo supervisión judicial.

Además, se activaron los protocolos de protección para los dos niños. Tras el procedimiento, el nene de dos años y su hermana de tres quedaron bajo el cuidado de su abuela.