El taxista baleado de Neuquén reclamó por la promesa de cámaras en los móviles

Durante la madrugada del 13 de julio de 2019, Pablo Sánchez estaba en el interior de su taxi en la plataforma del Parque Central. Dos pasajeros se subieron y le dieron la orden al taxista que fuera hacia la zona del Bajo. Al llegar a Guiñazu y Fava de detonó un arma, los sujetos se bajaron y huyeron. El disparo dio en la espalda de Sánchez, quien fue intervenido quirúrgicamente y nunca más pudo volver a caminar.

Indignados por la situación, los taxistas decidieron -al día siguiente- realizar un paro y cortar los puentes carreteros exigiendo medidas de seguridad. La situación de tensión solo pudo destrabarse tras la intervención del equipo de mediación del Ministerio Público Fiscal. En ese encuentro, las partes firmaron un acta acuerdo que establecía el otorgamiento de una licencia de taxi y una asistencia del Ministerio de desarrollo Social para la víctima, la instalación de cámaras de seguridad en las unidades y una serie de mejoras en las paradas.

Pablo Sánchez obtuvo su licencia y ayuda social, pero las restantes demandas no de han concretado hasta el día de la fecha. El taxista manifestó en AM Cumbre: “Lo único que dicen es que esperen, que están en eso, pero me tienen casi dos años y medio a las vueltas”. Sánchez comentó que la ministra de Seguridad, Vanina Merlo “no me responde” y también indicó que algo similar sucede con el subsecretario de Transporte municipal, Mauro Espinoza.

Ezequiel Roa Moreno y Axel Jara, los dos agresores implicados, deberán cumplir una pena de 8 años de prisión. Ambos acusados estuvieron vinculados en dos asaltos previos a taxistas: El 9 de julio de 2019, Roa Moreno y Jara abordaron un móvil en el Casino Magic y el 12 de julio , la noche anterior al hecho de Sánchez, atacaron a otro conductor de taxi en la zona del Bajo.

En el caso de Sánchez hay una tercera persona involucrada. Se trata de Daniel Costich, el chofer del vehículo que asistió a los agresores. Costich no aceptó el acuerdo extrajudicial y deberá aguardar la instancia de juicio mientras continúa en prisión preventiva.