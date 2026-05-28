Detuvieron a un prófugo armado durante un operativo en pleno centro de Neuquén

Un importante operativo policial llevado adelante por la División Recaptura de Evadidos, dependiente de la Dirección Delitos de la Policía de Neuquén, culminó este jueves por la mañana con la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia. El sujeto caminaba con un pedido de Rebeldía y Captura vigente en el marco de una causa que investiga la tenencia ilegal de arma de guerra, amenazas agravadas y encubrimiento.



La orden de detención había sido emitida el pasado 20 de mayo por el juez de Garantías, Marcos Lúpica Cristo, tras lo cual se inició una intensa labor de campo para dar con el paradero del sospechoso.



El momento de la interceptación

Luego de varios días de tareas de inteligencia, seguimiento y recopilación de información, los investigadores lograron descifrar la rutina y los movimientos habituales del evadido. Con estos datos clave, durante las primeras horas de este jueves se montó un operativo cerrojo en la intersección de las calles Doctor Ramón y Santiago del Estero, en la zona norte de la capital neuquina.

En ese punto, los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaba el investigado. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló de manera limpia y sin incidentes: el hombre fue demorado de forma inmediata sin ofrecer ningún tipo de resistencia al accionar de las fuerzas de seguridad.

Un frondoso prontuario y disputas por territorio

El detenido no es un desconocido para el ámbito delictivo local. Posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y amenazas calificadas.

Asimismo, el pedido de captura actual se desprende de una investigación iniciada en el año 2025, a raíz de reiterados episodios de abuso de armas registrados en un sector de la calle Copahue. De acuerdo con las hipótesis policiales, en esa zona operaban grupos antagónicos que mantenían violentas disputas territoriales, presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Situación procesal: Tras su aprehensión, el sujeto fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Actuación Genérica. Se espera que en las próximas horas se fije la fecha para la audiencia judicial donde se definirá su situación procesal y los cargos formalizados en su contra.