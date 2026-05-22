Nuevas reglas para multas a la Ley de Defensa del Consumidor: oficializaron un sistema de pago voluntario

El Gobierno estableció un mecanismo de pago voluntario para los proveedores infractores (FOTO: Yamil Regules)

El Gobierno estableció un mecanismo de pago voluntario a las multas por infracciones de parte de proveedores. Esta medida se cumplirá bajo la Ley de Defensa del Consumidor.

Para las infracciones a la ley, se adjudicará una quita del 50% en las multas realizadas dentro de los 10 días hábiles de ser notificado.

El Gobierno establecerá el pago voluntario de multas por infracciones: los detalles de la norma

Bajo este anuncio, el Ejecutivo buscará reducir los costos de transacción en el mercado y alcanzar una gestión pública más ágil y eficaz en la resolución de expedientes.

La medida se autorizó bajo el Decreto 377/2026 del Boletín Oficial, publicado este viernes por el Gobierno Nacional para efectuarse a partir de la fecha. En el informe se estableció que “En ningún caso la reducción podrá dar como resultado un monto inferior al mínimo establecido”.

Dentro de los detalles de la norma, se informó que “El infractor podrá cumplir con la sanción impuesta, consintiendo la misma y pagando 50 % de la suma fijada”. Esta norma incorpora un nuevo inciso a la reglamentación del artículo 45 de la Ley N°24.240.

Con información de NA