Robaron equipamiento valuado en millones en la estación del INTA en Viedma: investigan el hecho

El robo en el INTA de Viedma dejó pérdidas millonarias y un fuerte impacto en la producción agrícola de la región.

La Estación Experimental Valle Inferior del INTA, en Viedma, sufrió un grave robo que afectó el funcionamiento de su producción agrícola. Parte del equipamiento sustraído había sido adquirido con recursos propios de la institución y de su cooperadora.

Presumen que el hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando desconocidos ingresaron al predio ubicado dentro de la colonia agrícola del Valle Inferior. Los delincuentes destrozaron un portón y la puerta de una oficina para acceder al interior del galpón donde guardaban las herramientas de trabajo.

Se llevaron un cuatriciclo y herramientas importantes

Tras constatar el daño, los trabajadores notaron la desaparición de un cuatriciclo utilizado para tareas de fumigación, además de cajas de tubos, bombas para extraer combustible y otros equipos esenciales. La pérdida total se estimó en unos varios millones de pesos.

Denuncia y primeros pasos de la investigación

La denuncia fue radicada en la comisaría 59º del barrio San Martín, y el Ministerio Público Fiscal confirmó que el robo habría ocurrido durante la madrugada del domingo. Intervienen la Brigada de Investigaciones y el gabinete de Criminalística para determinar cómo se concretó el ingreso y quiénes serían los responsables.