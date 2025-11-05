Robo violento en Roca: cuatro hombres vestidos como policías maniataron a una familia y escaparon

Una familia, vecina de uno de los barrios frente al Paseo del Bicentenario de Roca, fue víctima de un violento robo este martes por la noche. Cuatro hombres armados ingresaron a su vivienda, los maniataron y escaparon con dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

El episodio ocurrió pasadas las 21, cuando los delincuentes irrumpieron en el domicilio haciéndose pasar por efectivos policiales. Vestían prendas similares a las de las fuerzas de seguridad y portaban armas cortas y largas.

Ingresaron armados y redujeron a la familia

Según los primeros testimonios, en el momento del hecho se encontraban tres miembros de la familia dentro de la casa. Los ladrones los amenazaron y exigieron dinero y objetos de valor mientras los mantenían atados. La situación se tornó aún más tensa cuando un cuarto integrante del grupo familiar llegó al domicilio, instante en el que los delincuentes decidieron escapar.

Pese al violento episodio, ninguna de las víctimas resultó con heridas de gravedad, aunque permanecieron en shock hasta ser auxiliadas por los vecinos. El personal de Siarme intervino para asistir a los vecinos agredidos.

Huida y operativo policial

Tras el asalto, los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet Vectra color bordó o negro. Esa es la clave para buscar el recorrido que podrían haber realizado los autores del robo.

El hecho ocurrió en una calle interna del barrio, en el sector que conecta con un loteo nuevo, cerca del Paseo del Bicentenario. La zona suele ser tranquila, lo que generó aún más preocupación entre los vecinos.

Investigación en curso

La policía desplegó un operativo cerrojo, aunque hasta el momento no se registraron detenciones. Interviene personal de la Comisaría 48 de Mosconi, junto con refuerzos de otras unidades y el gabinete de Criminalística.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el hecho y ordenó rastrillajes por la zona. Esta medianoche, seguían los procedimientos en calle Lago Lacar y Gobernador Castello. Buscan evidencia que permita dar con los sospechosos.