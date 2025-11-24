Operativos múltiples en Rincón de los Sauces: secuestraron armas, drogas y dinero en efectivo

Allanamientos en Rincón de los Sauces dejaron cinco demorados y el secuestro de armas, cocaína, dinero y varios elementos vinculados a delitos.

Cinco allanamientos realizados este domingo en Rincón de los Sauces permitieron obtener resultados positivos en tres de los domicilios registrados. Los procedimientos fueron encabezados por personal de la comisaría 35 con apoyo del CENAF 5 y la División Antinarcóticos de Añelo, en el marco de una investigación judicial en curso.

Las diligencias comenzaron durante la mañana y se extendieron hasta pasado el mediodía. En los operativos se lograron múltiples secuestros y detenciones, considerados relevantes para la causa.

Secuestro de armas, drogas y dinero

En un domicilio de calle 10, la Policía demoró a un hombre de 48 años y secuestró un automóvil Chevrolet Joy. En una vivienda de calle San Juan, los efectivos encontraron dos teléfonos celulares, una réplica de pistola 9 milímetros y un arma casera tipo tumbera en proceso de armado.

Otro de los allanamientos, realizado en calle Buenos Aires, permitió incautar seis teléfonos Samsung y 53 cartuchos completos calibre .32. Paralelamente, Antinarcóticos secuestró 13,32 gramos de sustancia compatible con clorhidrato de cocaína y más de 600 mil pesos en billetes de baja denominación.

Objetos vinculados a hechos delictivos

Además de armas y drogas, los equipos policiales secuestraron una variedad de elementos que podrían estar relacionados con delitos contra la propiedad: un parlante Stromberg, una soldadora Lusqtoff, un criquet, diez caños de gas, dos reflectores Candela 30W, dos cámaras de video, un proyector Spica, máquinas cortadoras de cabello, un auricular JBL, un reloj T900 promax y una plancha para el pelo.

Demorados y actuación judicial

En total, cinco personas fueron demoradas y fueron trasladados a la comisaría 35 para su notificación por presunto encubrimiento. Debido a la presencia de menores en el lugar, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Juveniles.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que los procedimientos se llevaron a cabo sin incidentes y forman parte de una investigación que continúa en desarrollo.