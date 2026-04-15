Robaron con un inhibidor en Neuquén y los atraparon porque se llevaron unos auriculares con geolocalización

Un hombre sufrió un robo con inhibidor en el centro de Neuquén este miércoles por el mediodía, luego de dejar estacionada su camioneta sobre avenida Argentina, a una cuadra de la avenida Leloir. Al regresar, lamentablemente se dio cuenta que le faltaban algunos objetos personales y dinero en efectivo.

Según el parte policial, el hecho ocurrió en la intersección con Río Paraguay. La víctima, de 40 años, señaló que unos ladrones habrían accedido al vehículo sin violencia y se habían llevado un termo, auriculares y cerca de $200.000 en efectivo.

Qué permitió detectar a los sospechosos del robo en Neuquén

Luego, cuando la víctima le indicó a la Policía que los auriculares contaban con un sistema de geolocalización, comenzó el rastreo de las pertenencias.

Esa herramienta permitió detectar la señal a pocos metros, sobre el boulevard de la misma avenida. A partir de ese dato, la Policía inició un rastrillaje en la zona.

Los efectivos lograron vincular la señal con un Volkswagen Gol rojo estacionado cerca del lugar. Entonces, desde el exterior observaron un termo similar al sustraído, lo que reforzó las sospechas.

El robo ocurrió sobre la Avenida Argentina, a una cuadra de la Avenida Leloir. (foto archivo Matías Subat)

Minutos después, un hombre se acercó al vehículo e intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros. Junto a él, la Policía demoró a otros dos ocupantes vinculados al vehículo.

Como resultado del procedimiento, la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso las medidas judiciales correspondientes. Además, la Justicia ordenó el secuestro del auto para su requisa.

Los elementos recuperados fueron restituidos al propietario bajo acta, indicó la Policía. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para determinar responsabilidades.