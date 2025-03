Misterio en Chubut: hallaron un cuerpo flotando frente a Comodoro Rivadavia y buscan a la familia

En horas de la mañana de este miércoles, hallaron un cuerpo flotando en el agua en el paseo costero de Comodoro Rivadavia, específicamente, detrás de la avenida Ducós. Cuando los efectivos procedieron a retirarlo hacia la costa, constataron que se trataba de un hombre adulto. La policía inició la investigación para saber si se trató de un ahogamiento o si hubo otro factor involucrado. Los detalles.

Respecto al hallazgo, Fredy Vera, jefe de la Unidad Regional afirmó ADNSUR que «estaba muy cerca de la playa. En principio, presentaba signos de haber estado sumergido, lo cual es típico en casos de ahogamiento, como la presencia de espuma en la boca».

«Además, tenía una herida superficial debajo del mentón, en la zona del cuello, que no afectó órganos vitales. Esta lesión pudo haber sido producida por el oleaje o el contacto con objetos en la playa», explicó el jefe policial.

Según informó Fredy Vera, aproximadamente a las 8:30 de la mañana se recibió un llamado telefónico en la Seccional Primera, que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el agua.

Hallazgo de un cuerpo en Comodoro Rivadavia: cómo fue

«Nos informaron que había una persona en el sector de la playa, dentro del agua. En un primer momento no se precisó si estaba sin vida, pero una comisión policial se constituyó en el lugar y certificó la veracidad de lo informado. Estaba sumergida en el agua y ya se encontraba sin signos vitales», detalló el jefe de la Unidad Regional.

En cuanto a las pertenencias del hombre que fue encontrado ahogado en el paseo costero de Comodoro Rivadavia, se halló su billetera con dinero y documentación, lo que permitió comenzar la identificación. «Personal de Criminalística analizó el cuerpo y no detectó signos de violencia. No presentaba golpes en el rostro, la cabeza o el cuerpo. Tampoco había rigidez cervical, lo que indica que el deceso no llevaba más de dos o tres horas», añadió Vera.

Principal hipótesis de la fiscalía y realización de la autopsia

La fiscalía de turno se hizo presente en el lugar y ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa de la muerte. «No descartamos que haya sido un hecho violento, pero en principio, al encontrar dinero en su poder y no haber signos evidentes de agresión, la principal hipótesis es el ahogamiento», sostuvo el jefe de la Unidad Regional.

También, intervino la Brigada de Investigaciones que analizó las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de obtener más información sobre lo sucedido. «Estamos a la espera del resultado de la autopsia, que se realizará en las próximas horas, aunque aún no podemos confirmar si será hoy o mañana a primera hora», indicó Fredy Vera.

Por otro lado, rápidamente la policía comenzó a trabajar en la localización de los familiares del fallecido. «Teniendo en cuenta que tenía documentación, estamos tratando de ubicar a su familia para informarles lo sucedido. Hasta el momento, no hay denuncias por desaparición de esta persona», señaló Vera durante esta mañana.

Luego de implementar los operativos correspondientes, las autoridades aguardaban el informe médico legal para determinar si efectivamente se trató de un ahogamiento o si hubo otra causa que provocó el fallecimiento del hombre encontrado en la playa.