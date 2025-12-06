Murió el chofer de un colectivo en la Ruta 22: aseguran que había humo y terminó chocando con un camión

La Ruta Nacional 22 quedó marcada por otra tragedia. A la altura de Médanos se registró un grave choque que dejó como resultado la muerte de un chofer de colectivo de larga distancia. El impacto fue contra un camión.

Tragedia en la Ruta 22: qué pasó

El siniestro ocurrió este sábado, minutos después de las 6 en el kilómetro 732 de la Ruta 22. Según la información brindad por el sitio La Nueva, el hecho fue protagonizado por un micro de la empresa Vía Tac que impactó contra la parte trasera de un camión en cercanías al acceso a la localidad Médanos.

Producto del fuerte impacto, murió en el acto el chofer del micro, un hombre de aproximadamente 50 años identificado como Marcelo Miguel Cepeda. Tras revelarse su identidad, trascendió que la víctima era oriunda de una ciudad del Alto Valle.

Fuentes policiales informaron que el colectivo trasladaba a 50 pasajeros quienes resultaron ilesos y fueron ellos quienes manifestaron que cuando ocurrió el siniestro, había poca visibilidad en la Ruta debido a una gran columna de humo.

De igual manera las autoridades indicaron que están aguardando los resultados de las pericias llevadas a cabo por la Policía Científica.