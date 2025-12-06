¿Quién era? El chofer que murió en un choque sobre la Ruta 22 era de Allen: «Lo despedimos con respeto y gratitud»

El fin de semana largo inició de manera trágica. En la Ruta Nacional 22, a la altura de Médanos,se registró un grave choque que dejó como saldo la muerte de un chofer de colectivo. La conmoción aumentó cuando en las últimas horas se reveló que el hombre era un reconocido vecino del Alto Valle, precisamente de Allen.

El choque se registró este sábado, cerca de la 6 en el kilómetro 732 de la Ruta 22. Según la información brindada por las autoridades al sitio Info Villarino, solo se registró la muerte de un hombre que fue identificado como Marcelo Miguel Cepeda de 50 años.

Luego de revelarse el nombre, se pudo conocer que Cepeda era un reconocido vecino de Allen y de todo el Alto Valle. En la actualidad el hombre trabajaba como chofer de micros de larga distancia, pero previo a esto se desempeñó como conductor de la empresa Ko Ko y también fue un bombero voluntario.

Conmoción en Allen por la muerte del chofer

La muerte generó gran conmoción y las redes sociales estallaron en mensajes de pesar de amigos, conocidos y familiares.

«Querido amigo Marcelo que Dios te ponga en el lugar que te mereces gracias por tantos años de amistad, por los momentos compartido, mis sinceras condolencias a la familia. Abrazo amigo estes donde estes», escribió un allegado a la víctima.

Desde Bomberos Voluntarios de Allen también se hicieron presente y con un posteo en Facebook, lamentaron la trágica muerte de Cepeda: «Hoy queremos dedicar unas palabras en honor a Marcelo Miguel Cepeda, a sus familiares y amigos, enviamos nuestro acompañamiento sincero en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en cada memoria compartida, en cada gesto noble que él supo ofrecer, y en la certeza de que su espíritu permanecerá presente en cada abrazo, cada anécdota y cada risa que dejó sembrada».

Tras esto recordaron que Marcelo «Gato» Cepeda fue un miembro del Cuartel de Bomberos de Allen, «institución a la que entregó tiempo, compromiso y pasión. Hoy lo despedimos con respeto y gratitud»

Tragedia en la Ruta 22: cómo fue el choque

Según la información brindada por el sitio La Nueva, el hecho fue protagonizado por un micro de la empresa Vía Tac que impactó contra la parte trasera de un camión en cercanías al acceso a la localidad Médanos.

Producto del fuerte impacto, murió en el acto el chofer del micro. Fuentes policiales informaron que el colectivo trasladaba a 50 pasajeros quienes resultaron ilesos y fueron ellos quienes manifestaron que cuando ocurrió el siniestro, había poca visibilidad en la Ruta debido a una gran columna de humo.