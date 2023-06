Entraron a robar en una casa de La Plata y encontraron un cadáver, pero la escena no los detuvo

Una mujer de 30 años y dos adolescentes fueron detenidos ayer mientras robaban en una casa de un barrio de La Plata. Lo llamativo del caso es que en el lugar se encontraba un cadáver en avanzado estado de descomposición, el cual no les impidió cumplir con su cometido.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 83, entre 121 bis y 122, en el barrio de Villa Elvira, cuando los tres asaltantes ingresaron a la propiedad con fines delictivos.

Según comentaron fuentes policiales, el hallazgo del cadáver no impidió que los tres asaltantes, entre los que se contaban dos jóvenes de 16 y 12 años, llevarán a cabo su objetivo. Pero fueron descubiertos por vecinos que alertaron a la policía para que se acerque al lugar.

El cadáver era de un anciano de unos 70 años y no presentaba signos de violencia. Según los vecinos, a este hombre hacía varias semanas no se lo veía por el barrio ya que no salía mucho de su casa.

Tras el llamado, personal de la comisaría 16 se presentó en la vivienda, descubrió el cadáver en «estado completo y muy avanzado de varias semanas de descomposición», al tiempo que atrapó a los ladrones cuando intentaban fugarse.

Durante la detención los sospechosos descartaron una garrafa y una bolsa con objetos sustraídos. Además, la mujer mordió en la muñeca a una policía, produciéndole una herida leve.

Los investigadores tratan de establecer cómo murió el hombre, aunque los voceros señalaron que hay indicios de que sería una muerte natural por avanzada edad e inconvenientes de salud.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata, que la caratuló como “robo en grado de tentativa, calificado por la participación de menores, resistencia a la autoridad, lesiones y averiguación de causales de muerte«.

Los dos menores detenidos quedaron a disposición de la UFI 1 del Fuero Penal Juvenil, que dispuso la notificación y posterior entrega a sus progenitores.

Fuente Télam