Escuchó disparos en su campo en Río Negro y todo terminó en un operativo con secuestro de armas

La intervención se realizó en la zona rural de Balsa Las Perlas tras una denuncia. Secuestraron armas de fuego y hay cinco detenidos.

Un operativo policial se desplegó este domingo por la mañana en la zona rural de Balsa Las Perlas, en Río Negro, luego de que el propietario de un campo denunciara la presencia de personas acampando sin autorización. El dueño del predio también aseguró haber escuchado presuntas detonaciones de arma de fuego en el interior de su propiedad, ubicada a la vera del río Limay, lo que motivó una rápida intervención policial.

Denuncia y despliegue policial

Ante el llamado, efectivos de la subcomisaría 82 y personal de la Brigada Rural se trasladaron hasta el lugar señalado. Una vez allí, procedieron a identificar a las personas que se encontraban acampando dentro del campo.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron una requisa de los elementos del campamento, conforme a los protocolos vigentes y en presencia de los involucrados.

Armas secuestradas y detenidos

Como resultado de la inspección, se hallaron dos armas de aire comprimido y dos armas de fuego calibre 22, además de vainas servidas. Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia para su peritaje.

Informado el fiscal de turno, se dispuso la detención de cinco personas en el marco de la Ley Provincial 5184, quedando todas ellas vinculadas a una causa judicial mientras continúan las actuaciones.