Un adolescente mató a su padre en Neuquén: «Exceso en la legítima defensa» es la hipótesis de la Fiscalía

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda del barrio Valentina Sur, en la ciudad de Neuquén. Foto Archivo.

Un grave hecho conmocionó a Valentina Sur durante la madrugada de este lunes, cuando un adolescente de 15 años hirió de muerte a su padre en el interior de una vivienda del sector. El hombre fue trasladado de urgencia bajo código rojo a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas.

El ataque y la intervención policial

El episodio ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. De acuerdo a la información preliminar, el menor le provocó a su padre heridas de arma blanca en el cuello y la espalda durante una situación de extrema violencia familiar.

Tras el llamado de emergencia, personal policial y sanitario acudió al lugar y dispuso el inmediato traslado de la víctima, quien falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La hipótesis que investiga la Fiscalía

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Juveniles, que ya avanzó con el pedido de autopsia y la realización de entrevistas a testigos y personas del entorno familiar.

Según la hipótesis del fiscal Germán Martín, el hombre habría estado agrediendo a la madre del adolescente y, en ese contexto, el menor intervino para defenderla. Debido a que tiene 15 años, no es punible, aunque el hecho se investiga como exceso de la legítima defensa.

Avance de la investigación

Las actuaciones continúan para determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio y confirmar las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se trata de una investigación compleja, atravesada por un presunto contexto de violencia de género y familiar.