Quién era la mujer de 33 años que murió baleada en Comodoro Rivadavia: investigan pelea entre bandas

Una mujer de 33 años murió tras recibir varios disparos en la cabeza durante un ataque armado ocurrido en Comodoro Rivadavia. El hecho dejó además a su pareja internada en estado crítico y abrió un fuerte cuestionamiento del Gobierno de Chubut hacia la Justicia por allanamientos rechazados antes del tiroteo.

Según publicaron medios locales, el ataque ocurrió el martes cerca de las 20, cuando un Volkswagen Track gris circulaba por la zona de 12 de Octubre y Pensamientos. El vehículo había atravesado minutos antes un retén policial. El tiroteo se produjo a pocas cuadras de la Seccional Séptima.

El Gobierno de Chubut cuestionó allanamientos rechazados antes del crimen

Durante una conferencia de prensa en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo que el ataque estaría vinculado a enfrentamientos entre bandas de la ciudad.

El funcionario señaló que el objetivo del atentado habría sido Luis Damián Uribe, pareja de la víctima, quien permanece internado tras una operación de urgencia. En tanto, la víctima fue identificada como Mariana Soledad Calfuquir.

También Iturrioz indicó que el hombre tenía antecedentes penales y tres causas por robo registradas solamente este mes.

Criticó además al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial por rechazar parte de una serie de allanamientos solicitados por la Policía. Según explicó, las medidas formaban parte de un operativo para “sacar las armas de Comodoro”.

“Teníamos como fundamento las fotos de él con armas que publica en redes sociales, con silenciadores de factura casera y municiones”, declaró. También precisó que fueron rechazados “20 de los 36 allanamientos” pedidos por las fuerzas de seguridad.

Qué dijo el ministro sobre el sobreviviente del ataque armado

El titular de la cartera de Seguridad remarcó que uno de los procedimientos solicitados estaba dirigido al entorno de Uribe. “La Justicia nos dijo que a esos ‘pobres pibes’ no se los allanaba. Bueno, las consecuencias están a la vista”, expresó Iturrioz. También aseguró que Uribe “no va a hablar ni colaborar con la fiscalía”.

Los investigadores determinaron de manera preliminar que hubo al menos cuatro disparos con un arma de grueso calibre. Uno de los proyectiles atravesó el parante de la puerta del conductor y provocó la muerte inmediata de Calfuquir.

De acuerdo a la información difundida, el hombre llegó cerca de la medianoche hasta la Seccional Séptima para pedir ayuda. Cuando la Policía revisó el vehículo encontró a la mujer sin vida y detectó múltiples impactos de bala en la ventanilla derecha.

Cómo fue el ataque a tiros en Comodoro Rivadavia

Uribe declaró ante la Policía que trabajaba como conductor de una aplicación de viajes al momento del ataque. El ministro explicó que la aplicación estaba registrada a nombre de Calfuquir y afirmó que Uribe no podía desempeñarse como chofer debido por sus antecedentes. También cuestionó que estuviera armado durante el episodio.

Tras el ataque, el hombre fue derivado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Allí fue operado de urgencia por una herida de bala en el abdomen y permanece internado en estado crítico, bajo observación médica.

La Fiscalía continúa con la investigación para identificar a los autores del ataque y reconstruir cómo se produjo el tiroteo que terminó con la muerte de Calfuquir.