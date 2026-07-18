Cayó una red de trata de personas que funcionaba bajo la fachada de un spa: rescataron a nueve mujeres en CABA

El operativo se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con allanamientos en Palermo y Almagro. Foto: Prefectura Naval.

Un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de un spa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue desarticulado por una presunta red de trata de personas. Durante cuatro allanamientos simultáneos, la Prefectura Naval Argentina asistió a nueve posibles víctimas, identificó a los principales sospechosos y secuestró una importante suma de dinero en efectivo.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada a través de la Línea 145, que advertía sobre la posible explotación sexual de varias mujeres en un local que operaba como centro de estética. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6.

Un spa ocultaba una red de explotación sexual en CABA

Los procedimientos se realizaron en Palermo y Almagro, donde fueron allanados dos establecimientos que funcionaban como «spa» y dos domicilios particulares vinculados con la causa.

En uno de los locales fueron encontrados los principales investigados, una pareja de nacionalidad colombiana, junto a cuatro mujeres mayores de edad, quienes fueron identificadas como posibles víctimas.

Las mujeres recibieron asistencia de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas y el lugar fue clausurado por orden judicial.

En el segundo establecimiento allanado fue localizada otra mujer investigada, quien manifestó desempeñarse como encargada del lugar.

Allí también fueron asistidas cinco mujeres mayores de edad, consideradas potenciales víctimas. El local fue clausurado por personal del Gobierno de CABA tras detectarse irregularidades administrativas.

Secuestran 15 millones de pesos y más de 5 mil dólares

En los domicilios particulares, los efectivos secuestraron documentación, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, terminales de cobro electrónico y dinero en efectivo. Además, los tres principales investigados fueron notificados de la causa.

Como resultado de los procedimientos, la Prefectura incautó once teléfonos celulares, una tablet, una cámara de seguridad, cuatro dispositivos Posnet y documentación de interés para la investigación. El aforo total de lo secuestrado supera los 15 millones de pesos y los 5.500 dólares.

¿Dónde denunciar o reportar casos de trata de personas en Neuquén y Río Negro?

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