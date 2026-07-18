Ataque con drones en Rusia dejó siete muertos y decenas de heridos en centros logísticos

Siete personas murieron y otras 24 resultaron heridas que se encontraban en un almacén logístico, en la ciudad rusa de Kotovsk, como consecuencia de un ataque con drones ucranianos.

Un ataque con drones provoca víctimas fatales y daños cerca de Moscú

Según anunció a través de Telegram el gobernador Evgueni Pervishov, «siete empleados del turno de noche murieron cuando drones enemigos atacaron un centro logístico».

Conforme a la información del sitio alemán DW, el funcionario resaltó que el hecho se trató de «un ataque terrorista planificado contra civiles», al tiempo que insistió en que permanece vigente «prohibición de fotografiar, filmar y publicar en línea los ataques con drones y sus consecuencias, así como el funcionamiento de nuestro sistema de defensa aérea».

Por su parte, una empresa de comercio electrónico muy famosa señaló que un almacén de esa compañía en la ciudad de Elektrostal, situada a unos 50 kilómetros al este de Moscú, fue bombardeado y 24 personas sufrieron lesiones de consideración, algunas de ellas de gravedad, de acuerdo a lo indicado por el gobernador Andrei Vorobyov.

Además, una clínica de maternidad debió ser evacuada de emergencia por un incendio que se desencadenó en un depósito de Noginsk, en el que otros dos civiles padecieron heridas.

En tanto, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, sostuvo que más de 370 drones fueron derribados este sábado hacia la región circundante de la capital rusa.

Sobianin precisó en Telegram que «la mayoría fueron derribados por las defensas antiaéreas cuando aún se encontraban lejos», mientras que «sesenta y cuatro drones enemigos fueron destruidos al acercarse a Moscú».

La guerra entre Ucrania y Rusia se desarrolla desde febrero de 2022, cuando el presidente Vladímir Putin ordenó la invasión al país gobernado por el mandatario Volodímir Zelenski.

NA