La Selección Argentina de vóley perdió contra Italia en la VNL

Argentina no pudo con la poderosa Italia en su tercera presentación en Osaka, por la VNL.

La Selección Argentina de Vóley, sin su capitán, el mendocino Agustín Loser, perdió en su tercera presentación por el tercer week de la Liga de Naciones de Vóley frente a Italia por 3-0. Los parciales fueron: 25-22, 25-22 y 25-22.

El máximo anotador del seleccionado argentino fue el opuesto Germán Gómez, con 13 puntos (todos de ataque). Este domingo desde las 7:20, el sexteto que dirige Horacio Di Leo juega su cuarto encuentro en esta tercera semana de la VNL contra el local Japón en Osaka.

En la segunda presentación en Japón, Argentina cayó en tie break frente a Cuba (3-2), con parciales de 27-17, 19-25, 25-22, 21-25 y 12-15. Allí el capitán Loser sumó 8 puntos (2 de ataque y 6 de bloqueo). Con esta derrota, el selecionado nacional no pudo clasificarse a las instancias finales.

La Selección Argentina dio pelea ante Italia por la VNL

En el primer set del encuentro jugado este sábado en la madrugada argentina, se jugó un punto a punto muy parejo, llegando a igualar el tablero en 9. Argentina logró una buena defensa con Massimino tras la agresividad en ataque del equipo italiano.

Pese a esto, Gómez fue clave para el conjunto argentino, mostró contundencia en el ataque y logró poner el tablero en 14.

Italia aprovechó un momento de irregularidad en el equipo nacional y logró una diferencia de 3 puntos, cerrando el primer set por 25-22.

Durante el segundo set, la paridad se mantuvo hasta el 4-4, momento que Italia sacó ventaja de 5 puntos que logró establecer el tablero en 13-8 gracias a su agresividad en ataque.

En esta instancia, el protagonista del equipo nacional fue Zerba, aportando solidez en el ataque. Si bien Argentina logró achicar brevemente el tablero, Italia supo mantener la diferencia y cerró el set nuevamente en 25-22.

Gómez y Armoa fueron los destacados en la Selección Argentina

Durante el tercer capítulo, se vivió un desarrollo muy parejo por parte de ambos equipos en un 9-9. El equipo italiano logró imponerse por tres puntos gracias a su eficacia en el servicio y el ataque.

No obstante, el conjunto argentino respondió con una sólida defensa por parte de Massimino y el aporte de Armoa y Gómez en la red, logrando nivelar nuevamente las acciones, esta vez en 16.

Sin embargo, Italia presionó con el ataque, ajustó el bloqueo y logró sellar su victoria en 25-22.

En la Selección argentina de vóley jugaron: Sánchez (1), Vicentín (10), Gallego (4), Gómez (13), Zerba (6), Armoa (11), Massimino (L). Ingresaron: Kukartsev (3), Ramos (3), Giraudo, Martínez y Díaz.