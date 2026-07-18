La calesita municipal se consolida como un clásico de las vacaciones de invierno en Neuquén

La calesita del Paseo Héroes de Malvinas, uno de los grandes atractivos del receso invernal. Foto: gentileza

La calesita ubicada en el Paseo Héroes de Malvinas volvió a posicionarse como uno de los espacios recreativos más elegidos por las familias neuquinas durante las vacaciones de invierno. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Neuquén, recibe cada fin de semana entre 600 y 700 niños y niñas, consolidándose como una alternativa gratuita, inclusiva y de acceso libre.

Vacaciones de invierno: la calesita municipal recibe hasta 700 chicos cada fin de semana

Además del tradicional paseo, el municipio organizó una agenda de actividades complementarias destinada a toda la comunidad. Durante la jornada de este sábado, los vecinos pudieron disfrutar de una feria de adopción de perros y gatos, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para animales de compañía, en una iniciativa que combinó recreación, bienestar animal y concientización.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la creciente participación de las familias y aseguró que la propuesta ya forma parte de la rutina de los fines de semana. «Los fines de semana pasan por la calesita entre 600 y 700 niños. Es una actividad que las familias ya tienen incorporada», señaló.

La funcionaria remarcó además que el espacio fue diseñado para ser inclusivo, permitiendo que niños y niñas con discapacidad también puedan disfrutar de la experiencia gracias a las adaptaciones incorporadas en el predio.

Durante la temporada invernal, la calesita funciona los sábados, domingos y feriados, mientras que en los meses de temperaturas más cálidas retoma su cronograma habitual con apertura todos los días.

Como consecuencia de la disputa de la final de la Copa Mundial 2026, la Municipalidad resolvió modificar excepcionalmente los horarios de las actividades previstas para este domingo. Tanto la calesita como las propuestas recreativas funcionarán entre las 11 y las 14.30.

En tanto, la feria de adopción de animales se trasladará al Parque Norte, específicamente a la Plaza del Zorro, donde continuará promoviendo la tenencia responsable y la búsqueda de hogares para perros rescatados.

«Estamos muy contentos porque los chicos participan y las familias disfrutan de estos espacios públicos«, expresó De Giovanetti, quien además adelantó que las actividades de vacaciones de invierno continuarán el lunes desde las 14, retomando el horario habitual de la tarde.

Por su parte, la subsecretaria de Ciudad Saludable, Celeste Leiga, destacó la respuesta del público a la feria de adopción. «No para de pasar gente. Apenas llegamos para armar el espacio ya había personas esperando», comentó. Para la jornada del domingo estará disponible un grupo de alrededor de quince cachorros y dos perros adultos que buscan una familia.