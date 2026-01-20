Confirman condena a un hombre que abusó sexualmente de dos niñas en Neuquén

El Ministerio Público Fiscal solicitó que un hombre condenado por abusar sexualmente de dos niñas en la ciudad de Neuquén capital, sea detenido con prisión preventiva hasta que se establezca la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de 11 años de prisión que le fue impuesta.

El planteo fue realizado por el fiscal del caso, Gastón Medina, durante una audiencia llevada a cabo en la Ciudad Judicial. El representante del MPF sostuvo que, tras la confirmación de la condena por parte del Tribunal de Impugnación, se incrementó el riesgo de fuga del condenado, ya que la sentencia quedó firme bajo el principio de doble conforme.

Fiscalía pidió que se disponga la preventiva

En ese marco, Medina solicitó que se disponga la prisión preventiva por el plazo de tres meses, pedido que contó con el acompañamiento de la defensora de la Niñez y Adolescencia. Durante su exposición, el fiscal remarcó que la confirmación de la condena acerca al acusado al inicio de la ejecución de la pena y subrayó la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas.

La condena de 11 años de prisión fue dictada en junio del año pasado por un Tribunal de Juicio y confirmada en diciembre. La investigación de la fiscalía permitió establecer que las víctimas fueron dos niñas, actualmente adolescentes, pertenecientes al entorno familiar del acusado.

Los abusos fueron entre 2014 y 2017

Uno de los hechos ocurrió en 2014, cuando el condenado abusó de una de las niñas dentro de su vivienda, a donde la menor había sido llevada para permanecer algunos días. El segundo hecho se produjo entre 2015 y 2017, en el mismo domicilio, en situaciones en las que el acusado quedaba a solas con la otra niña.

Los delitos por los que fue condenado incluyen abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de comisión, agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado, también agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor.

El juez negó la prisión preventiva y dispuso medidas

Al momento de debatirse la pena, la fiscalía había solicitado una condena de 12 años de prisión, pero el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Luis Sebastián Giorgetti y Cristian Piana, y la jueza Carina Álvarez, fijó la sanción en 11 años.

Pese al pedido formulado por el MPF, el juez de garantías Raúl Aufranc resolvió rechazar la solicitud de prisión preventiva y dispuso como medidas sustitutivas la obligación de presentarse diariamente en una comisaría y la prohibición de salir de la provincia por el plazo de cuatro meses.