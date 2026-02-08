Fuerte operativo antidrogas en una fiesta electrónica de Fernández Oro: no hubo incidentes ni demorados

La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo preventivo durante una fiesta electrónica realizada en un predio de Fernández Oro, donde la presencia de la División Toxicomanía de Cipolletti permitió que el evento se desarrollara con normalidad y sin incidentes, en un contexto de alta concurrencia juvenil.

El operativo se llevó adelante durante la tarde y la noche del sábado, en un momento clave por la concentración de público, mayormente personas de entre 18 y 35 años. El objetivo fue claro, prevenir la circulación y el consumo de sustancias ilegales y reforzar la seguridad tanto dentro del predio como en sus accesos.

Efectivos especializados realizaron tareas de observación, controles y recorridas estratégicas en distintos sectores del lugar. El trabajo contó además con el acompañamiento de la sección Canes, una herramienta fundamental en este tipo de eventos masivos. La visibilidad del operativo cumplió un rol disuasivo y de prevención.

La coordinación con el personal policial de la jurisdicción local permitió ordenar el ingreso y egreso del público, cubrir puntos sensibles del predio y anticipar posibles situaciones de riesgo antes de que pudieran generar conflictos.

Como resultado del dispositivo, el evento se desarrolló sin hechos delictivos, sin personas demoradas y sin situaciones que pusieran en riesgo la integridad de los asistentes.

Controles en otros puntos de la provincia

En simultáneo, se realizaron controles preventivos en Los Menucos con la participación de distintas unidades policiales. Sobre la Ruta Nacional 23 se verificó la documentación de vehículos y pasajeros que transitaban por la zona.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la importancia de sostener estos operativos preventivos en distintos puntos de la provincia, reforzando la presencia policial en eventos masivos y corredores viales estratégicos.