Circulaban en contramano y al ver a la Policía intentaron escapar en Cipolletti: encontraron un revólver

Una escena que parecía rutinaria terminó en un operativo policial. Un auto circulaba sospechosamente en contramano, un grupo de jóvenes iban a bordo y concluyó en una fuga desesperada por las calles de Cipolletti. Lo que ocurrió después fue una requisa dentro del vehículo, donde la Policía encontró un revólver calibre 22 con municiones y señales de haber sido limado.

Operativo en Cipolletti: arma secuestrada y un detenido

Un procedimiento realizado por personal de la subcomisaría 79 permitió el secuestro de un arma de fuego y la detención de un joven de 18 años.

El hecho ocurrió este sábado en inmediaciones de las calles Raúl Scalabrini Ortiz y Celedonio Flores, en un sector cercano a una plaza donde se encontraba un grupo de personas.

Un vehículo en contramano y una fuga sospechosa

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron un vehículo que circulaba en contramano sobre Scalabrini Ortiz.

Al advertir la presencia del patrullero, los individuos subieron rápidamente al rodado e intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados a los pocos metros.

El hallazgo: un revólver calibre 22 en un morral

Durante la identificación de los ocupantes, se constató que cuatro eran menores de entre 14 y 16 años, mientras que los otros dos tenían 18 y 23.

En ese contexto, los efectivos advirtieron que el conductor llevaba un morral. En su interior hallaron un revólver calibre 22 sin tambor colocado, además de un tambor metálico, un cargador y cinco cartuchos del mismo calibre.

Criminalística y una investigación por tenencia ilegal

En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística, que secuestró el arma, la munición y el vehículo. El revólver no presentaba numeración visible y tenía indicios de limado en el armazón, un detalle que incrementó la gravedad del caso.

Se inició un Legajo de Investigación Preliminar por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Menores imputados y el conductor detenido

Los menores fueron imputados y luego entregados a sus progenitores. En tanto, el joven de 23 años quedó demorado bajo el artículo 11 inciso a) de la Ley 5184.

El conductor del rodado, de 18 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.