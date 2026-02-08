Mataron a un hombre de una patada en la cabeza a la salida de un boliche en Mar del Plata: tenía 30 años

Una nueva fatal golpiza se da a la salida de un boliche en la costa atlántica. Un hombre de 30 años murió producto de una patada en la cabeza. Un joven de 18 años fue detenido por el crimen.

La agresión fue grabado por testigos, quienes registraron el momento en el que una persona que estaba inconsciente en el piso recibe una brutal patada en la cabeza.

El hecho ocurrió en la localidad de Batán, a la salida de un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132.

Según precisaron desde Infobae, todo se originó por una pelea entre chicas que comenzó dentro del local y siguió en la calle.

Allí, el novio de la madre de una de las involucradas se metió en el conflicto para defender a la joven cuando un muchacho lo tiró al piso, le pegó una patada y se fue dejándolo inconsciente. Aún en ese estado, el sospechoso regresó con el motivo de propinarle una segunda patada.

La víctima fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en donde permanecía internado, pero en las últimas horas se confirmó su deceso. El hombre fue identificado como Lucas Nahuel Larroque, de 30 años.

Detuvieron a un joven de 18 años por la muerte de un hombre en Mar del Plata

Por el crimen del hombre, la policía bonaerense confirmó que detuvo a un joven de 18 años, acusado de ser el autor del homicidio. Además, también fue demorada una mujer de 24 años por intentar impedir el accionar policial.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien dispuso el traslado del acusado a la Alcaldía Penitenciaria de Batán.

En principio, la causa estaba caratulada como tentativa de homicidio, pero la misma tuvo que modificarse luego de constatarse la muerte. El fiscal tomará la declaración del imputado en las próximas horas.

Mientras tanto, la mujer arrestada fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad. En su caso interviene el fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.