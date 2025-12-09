Fuga de presos en una comisaría de Bariloche: hay dos recapturados y buscan al último evadido

La Policía recapturó a uno de los evadidos de Bariloche y otro se entregó voluntariamente. Foto Prensa Policía de Río Negro.

La resonante fuga que protagonizaron tres presos que estaban alojados en la comisaría 28 de Bariloche durante la noche del domingo quedó parcialmente resuelta a las pocas horas, cuando la policía logró recapturar a uno de los sujetos y otro se entregó por voluntad propia en la misma unidad.

Solo queda por determinar todavía el paradero de Maximiliano Báez, que es intensamente buscado por la policía, por ahora sin resultado. Los dos recapturados son Juan Pablo Vera y Daniel González, quienes volvieron a ser alojados en la 28.

Vera fue identificado por personal policial que realizaba “prevención” durante la tarde de ayer, cuando caminaba por la calle Michay, en el barrio Arrayanes. Ante la voz de alto el joven ofreció resistencia, pero lograron detenerlo. Por la noche, también ayer, cuando se cumplían 24 horas de la fuga, se entregó González, acompañado de un familiar.

El jefe de la regional Tercera de Policía, Nelson Torres, estimó que al llegar a su casa lo convencieron de que no tenía sentido mantenerse escondido y lo mejor era presentarse, para “no agravar su situación”.

En relación con el tercer evadido, el comisario dijo que continúan los rastrillajes, las tareas de vigilancia y entrevistas a posibles contactos, con todo el personal de la regional abocado a esa tarea, y un alerta especial de la policía caminera.

Dijo que en la comisaría 28 permanecía detenida una cuarta persona que prefirió no sumarse a la fuga. Los tres presos que se evadieron cargan con condenas de entre 2 y 4 años de prisión, por delitos que no fueron especificados.

Lograron ganar la calle, según se informó, tras romper una pared que les permitió acceder a un pasillo y de violentar luego una ventana enrejada, que fue el último obstáculo para poner fin al encierro.

El comisario Torres dijo que hay una actuación judicial en marcha para esclarecer “las circunstancias del hecho y los factores de la fuga”, incluido el “deslinde de responsabilidad” del personal policial que estaba a cargo, obligatorio en estos casos, y que también es objeto de investigación. Aunque indicó que no tenía por ahora mayores datos porque “la recaptura es la prioridad”.

Dijo que el alojamiento de presos en comisarías no es un problema en sí mismo, porque las unidades están preparadas y “siempre hubo” personas en esa condición. Aunque lo habitual es que tengan estadías “transitorias” y no permanentes, como ocurre ahora por la saturación del Penal III. Dijo que en todos los casos son decisiones “de la oficina judicial”.