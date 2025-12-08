Se fugaron tres detenidos que cumplían condena en una comisaría de Bariloche: quiénes son y qué se sabe

Tres condenados escaparon de la Comisaría 28 de Bariloche y siguen prófugos. Hay operativos en los barrios cercanos para recapturarlos. Foto Marcelo Martínez.

Tres hombres condenados que permanecían detenidos en los calabozos de la comisaría 28 de Bariloche se fugaron este domingo por la noche. La evasión ocurrió cerca de las 21 y generó un fuerte despliegue policial en los barrios cercanos, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

La presencia de los tres condenados en la unidad policial se debía a la falta de lugar en el penal de la ciudad. Según indicaron fuentes de la fuerza, aún no hay información precisa sobre el modo en que lograron escapar.

Operativo de búsqueda

Tras la fuga, personal policial montó operativos en los sectores aledaños a la comisaría, con controles vehiculares, recorridos y entrevistas a vecinos. También se dispusieron distintas medidas investigativas para intentar establecer la dirección en la que huyeron los reclusos.

Quiénes son los prófugos

Los fugados fueron identificados como Maximiliano Báez, de 29 años, condenado a 2 años y 5 meses de prisión; Juan Pablo Vera, de 19, con una condena de 4 años; y Daniel González, de 31, sentenciado a 2 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.

Las autoridades policiales solicitan a la comunidad aportar información que pueda colaborar con la investigación y mantener la cautela mientras continúan los operativos de búsqueda.